IU exige mejoras para los módulos adaptados en las playas de Cádiz

Archivo - Imagen de archivo de las pasarelas de madera de acceso a una playa. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO - Archivo

CÁDIZ 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

IU Cádiz ciudad se ha pronunciado sobre la "caótica" gestión de los servicios de playa de este verano que, además de carecer de megafonía, "siguen sin atender en igualdad de condiciones a todas las personas usuarias y menoscabando en este caso el acceso a los servicios de playa de las personas con movilidad reducida".

La formación política ha señalado en un comunicado que este ha sido un asunto "que de forma reiterada han planteado en distintas sesiones, y por la vía de los hechos, al responsable político de playas del Partido Popular no le parece importar lo más mínimo".

En ese sentido, la formación ha subrayado que en la mayoría de los módulos adaptados no se cuenta con fuentes de agua ni con duchas adaptadas, e incluso en módulos como el caso del de Isecotel, el toldo que da sombra a la zona de estancia se ha vuelto a colocar hace unos días, tras dejar durante más de una semana a las personas usuarias sin sombra.

Además, insisten desde la formación, la propia sombra "deja más de la mitad" de la zona al sol en las horas de mayor exposición. Para la formación de izquierdas, "el gran trabajo que realizan los equipos de personal de playa en la atención a las personas usuarias, se ve perjudicado y mermado por la falta de implicación del Gobierno municipal en otorgar dignidad precisamente con instalaciones en condiciones para que la playa efectivamente sea accesible para todas las personas independientemente de su movilidad".

Además, ha aseverado que después de haber "vendido como un éxito" la colocación de rampas de madera en el acceso a módulos como el de la calle García Agulló, las personas con movilidad reducida no tienen acceso desde la misma ni a los aseos ni a las duchas o fuentes de agua, y a ningún otro servicio, por lo que la medida que se vendió por el Partido Popular como una mejora de accesibilidad, "tan sólo ha favorecido la carga y descarga del establecimiento que explota el local inferior".

Por todo ello, la formación política ha exigido al responsable municipal de playas, José Carlos Teruel, que deje las 'vacaciones' y trate de solucionar aunque sea tarde, las deficiencias que presentan los servicios de playa, caso de la megafonía aún sin funcionar, y con especial atención, a los módulos de personas usuarias con movilidad reducida.