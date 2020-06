IU rechaza la subida del recibo del agua en la Sierra de Cádiz, "que se aprobó en una situación distinta a la actual"

CÁDIZ, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

IU ha mostrado su disconformidad con la subida del recibo del agua que se va aplicar a partir de este mes en los 16 municipios a los que presta servicio la Mancomunidad de la Sierra, a través de la empresa Aguas de la Sierra. Esta subida, que fue aprobada en el Pleno de la Mancomunidad de diciembre, "se adoptó en una situación bien distinta a la actual", por lo que, según ha afirmado, "debería darse el presente año de moratoria para aplicar esta subida".

Durante el Consejo de Administración de Aguas de la Sierra celebrado este jueves, Rafael Aguilera, alcalde de Alcalá del Valle y representante de IU en esta empresa, ha propuesto la paralización de la aplicación de esta subida, ateniéndose a la nueva situación, aunque esta propuesta no ha sido asumida, según ha informado la formación política en una nota.

El coordinador comarcal de IU en la Sierra y alcalde de Bornos, Hugo Palomares, ha afirmado que "la postura de IU está consensuada por todos los alcaldes, que entienden que las circunstancias han cambiado considerablemente desde el pasado mes de diciembre".

"En aquel momento apoyamos la subida porque entendemos que es necesaria para el buen funcionamiento de la empresa, pero la situación que atraviesan los vecinos de la Sierra en estos momentos no es la misma que en el mes de diciembre, y las instituciones tenemos que ser sensibles a la realidad de cada momento", ha manifestado.

Por otro lado, el responsable comarcal de IU ha explicado que la argumentación del PSOE sobre las ayudas que va a dar la Mancomunidad a las familias que no puedan afrontar los recibos no es suficiente. "Desde IU apostamos por la congelación de los recibos porque sería una medida que beneficiaría a todo el mundo por igual, ya que hay familias que no están en los límites de solicitar ayudas, pero tampoco están en un buen momento para afrontar una subida", ha señalado.

En este sentido, ha añadido que "por otro lado, están los pequeños comercios y los hosteleros ahogados con una situación que no termina de despegar". Así, IU ha apostado por mantener las tarifas actuales durante el año actual y volver a estudiar la subida a principios de 2021, "pero parece que el PSOE no está por la labor y prefiere ceñirse a un acuerdo anterior a la pandemia".

"Nosotros seguiremos insistiendo para que se dé marcha atrás a una medida que nos parece injusta para la ciudadanía de la Sierra", ha concluido Palomares.