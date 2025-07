IU reivindica su "trabajo firme" en la Sierra de Cádiz en defensa de la Memoria Democrática

VILLAMARTÍN (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

La dirección provincial de IU en Cádiz ha puesto en valor "el trabajo firme y sostenido en defensa de la Memoria Democrática" que viene desarrollando la formación en la Sierra de Cádiz desde el cogobierno de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra, de la que es vicepresidenta y responsable del área de Memoria Democrática, Ana Medina, también portavoz municipal de IU en Olvera.

En una nota, el coordinador provincial de IU Cádiz, Jorge Rodríguez, ha señalado que "la defensa de la Memoria Democrática no es una cuestión del pasado, sino del presente y del futuro". "No puede haber democracia plena sin justicia para quienes fueron asesinados, silenciados o perseguidos por defender la libertad y los derechos del pueblo", ha afirmado el dirigente de IU, que ha asegurado que "la Sierra de Cádiz ha sido ejemplo de dignidad y compromiso, y desde IU vamos a seguir trabajando para que se conozca la verdad, se repare a las víctimas y se garantice el derecho a la memoria frente a los discursos de odio y olvido que vuelven a emerger".

Rodríguez también ha subrayado que "está comprometida con la aplicación real de la Ley de Memoria Democrática y con dotar a los municipios de herramientas y recursos para que puedan cumplirla". "No vamos a permitir pasos atrás y en los ayuntamientos donde gobernamos o tenemos representación, vamos a seguir llevando propuestas que dignifiquen la historia de lucha de nuestros pueblos", ha asegurado.

El dirigente provincial ha defendido, de manera concreta, el desarrollo efectivo de la Ley de Memoria Democrática en el ámbito local, "exigiendo que las instituciones cumplan con sus obligaciones y que no se retroceda en los avances conseguidos".

Por su parte, la vicepresidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz y responsable de área mancomunada de Memoria Democrática, Ana Medina, ha afirmado que "la Sierra de Cádiz es tierra de memoria viva, donde aún quedan heridas abiertas por cerrar y nuestro deber político y moral es seguir trabajando para que nunca más se imponga el olvido ni la impunidad".

Medina ha manifestado que el objetivo que se ha marcado IU en este mandato desde la vicepresidencia de la Mancomunidad es el de "llegar a todos los rincones de la Sierra y que no haya ni un solo municipio en el que no se haya hecho un acto de reconocimiento y dignificación en recuerdo de las víctimas, o no tengan los estudios de investigación pertinentes".

En este sentido, ha recordado que precisamente en esos últimos días desde este organismo se han presentado públicamente los trabajos de investigación en torno a la represión franquista en los municipios de Villaluenga del Rosario, Algodonales y Benaocaz, realizados por el historiador setenileño Ángel Medina y que han sido entregados a los representantes de estos ayuntamientos.

"Esperamos que esto sea el inicio de futuras acciones en materia de memoria que se deriven de este trabajo y que se vayan desarrollando en estos municipios en próximos años", ha afirmado Medina, que ha indicado que se ha conformado el Consejo Comarcal de Memoria Histórica para "asegurar que desde la institución de Mancomunidad siempre haya representación y espacio para estas asociaciones y puedan continuar los trabajos en esta materia".

