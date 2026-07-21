IU respalda la gestión del gobierno de Medina Sidonia (Cádiz) y critica el "bloqueo político del PSOE"

El alcalde de Medina con la dirección provincial de IU. - IU

CÁDIZ 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador provincial de IU en Cádiz, Jorge Rodríguez, ha mantenido una reunión de trabajo con el alcalde de Medina Sidonia, José Manuel Ruiz, y el equipo de gobierno municipal, a los que ha mostrado el respaldo de la dirección a la gestión y ha criticado el "bloqueo político" del PSOE.

Según ha indicado IU en una nota, durante el encuentro se ha realizado un seguimiento de las actuaciones que actualmente se encuentran en marcha y de los proyectos recogidos en los Presupuestos Municipales de 2026, recientemente aprobados.

Rodríguez ha destacado que "hace tres años comenzó un proyecto político ilusionante encabezado por José Manuel Ruiz y hoy se puede comprobar que, pese a gobernar en minoría, existe una gestión sólida, cercana y comprometida con los intereses de los vecinos".

El coordinador provincial ha puesto en valor el trabajo desarrollado por el Gobierno municipal en la mejora de los servicios públicos, la limpieza, la jardinería, el mantenimiento de espacios públicos, la creación y mejora de zonas infantiles y una programación cultural y festiva que sitúa a Medina Sidonia como un referente en la comarca. En estos momentos, el Ayuntamiento tiene en tramitación numerosos proyectos de gran relevancia para Medina, ha apuntado.

Por su parte, el alcalde de Medina Sidonia, José Manuel Ruiz, ha agradecido el respaldo de la dirección provincial de IU y ha señalado que "la reunión ha servido para comprobar que los proyectos avanzan adecuadamente y que el Ayuntamiento continúa desarrollando su hoja de ruta para mejorar Medina Sidonia".

Ruiz ha reconocido que el equipo de gobierno está encontrando dificultades "derivadas de la actitud de la oposición, especialmente del PSOE", pero ha asegurado que "esas trabas no quitan la ilusión ni las ganas de seguir trabajando". "Vamos a continuar desarrollando los proyectos que necesita Medina Sidonia hasta el último día de la legislatura", ha añadido.

Por su parte, Jorge Rodríguez ha mostrado su "preocupación por la estrategia de confrontación que mantiene el PSOE de Medina Sidonia". "La ciudadanía necesita una oposición útil, que haga propuestas y contribuya al desarrollo del municipio y sin embargo, lo que estamos viendo es una estrategia basada en la judicialización de la política, el intento permanente de bloquear la acción del Gobierno y la generación de un clima de confrontación que perjudica directamente a Medina Sidonia".

Igualmente, ha lamentado la coincidencia de posiciones entre el PP y el PP en numerosos asuntos municipales, "una actitud que ha dificultado sacar adelante iniciativas importantes para el municipio". Rodríguez ha advertido de que "la forma de actuar del PSOE en Medina Sidonia y en otros municipios de la provincia no puede ser ajena a las relaciones políticas entre las distintas organizaciones", y ha señalado que IU hará la correspondiente valoración política de estas actuaciones en los espacios de coordinación provincial.