Jennifer López actuará en Cádiz y Málaga en julio dentro de su gira por España 'Up all night'

CÁDIZ 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Jennifer Lopez, una de las artistas internacionales más influyentes de la música, regresa este verano al escenario internacional con su gira 'Jennifer Lopez: Up all night. Live in 2025', con la que recalará en Cádiz y Málaga este próximo mes de julio dentro de su gira anunciada por España.

En concreto, según se ha informado en una nota, la artista pisará el escenario del Estadio Nuevo Mirandilla de Cádiz el 10 de julio, y un día después, el 11 de julio, estará en el Estadio de atletismo Ciudad de Málaga.

Estas son las dos únicas ciudades andaluzas incluidas en su gira española hasta la fecha. La artista pasará también por Pontevedra el 8 de julio en el Parque Tafisa, por Barcelona el 15 de julio en el Sant Jordi Club y por Bilbao el 16 de julio en el BEC!.

Próximamente, se dará información sobre la venta de entradas para todos estos conciertos.

Lopez, conocida como la "ultimate triple threat", al ser cantante, bailarina y actriz, es una artista galardonada y multiplatino con logros que "rompen récords". Hasta la fecha, ha vendido más de 80 millones de discos, ha acumulado más de 15.000 millones de reproducciones y cuenta con casi 28 millones de oyentes mensuales en Spotify solamente.