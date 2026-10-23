Jerez acoge los comités de Acción Territorial y de Marketing de la Federación Española del Vino

Comités de Acción Territorial y de Marketing y Comunicación de la Federación Española del Vino en Jerez. - FEDERACION ESPAÑOLA DEL VINO

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

La Federación Española del Vino (FEV) ha reunido esta semana en Jerez de la Frontera a representantes de bodegas y asociaciones vitivinícolas de toda España con motivo de la celebración de sus Comités de Acción Territorial y de Marketing y Comunicación, al ser una ciudad estrechamente vinculada a la historia y la cultura del vino, cuya tradición y proyección internacional la convierten en un lugar especialmente representativo para compartir experiencias y reflexionar sobre los principales retos y el futuro del sector.

Según ha indicado la Federación en una nota, el Comité de Acción Territorial, organizado en la colaboración de la Federación de Bodegas del Marco de Jerez (FedeJerez), ha arrancado con un acto institucional en el que han intervenido el presidente del órgano regulador, César Saldaña, la directora ejecutiva de FedeJerez, Patricia de la Puerta, y la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, que han compartido su visión de la situación del sector vitivinícola en la región y destacado el papel de Jerez como tierra de vinos y bodegas y de acogida de múltiples eventos sectoriales a lo largo de todo el año.

Por su parte, la presidenta del Comité de Acción Territorial de la FEV y presidenta a su vez de la Asociación de Bodegas Elaboradoras de Rueda (ASBER), Carmen San Martín, agradeció la acogida y destacó la colaboración histórica de la FEV con las bodegas del Marco a través de FedeJerez, una de las organizaciones impulsoras de la federación nacional hace casi 40 años.

Con la vendimia de 2026 ya concluida, la reunión sirvió para realizar un balance de la cosecha y poner sobre la mesa las perspectivas para la nueva campaña vitivinícola, que arrancó en agosto. Los representantes de las diferentes asociaciones vitivinícola miembro de la FEV compartieron los datos y experiencias de cada una de sus regiones, tanto desde el punto de vista de la vendimia, marcada por un adelanto generalizado en el calendario, como desde las expectativas comerciales y de ventas para los próximos meses.

Más allá de las sesiones de trabajo, la elección de Jerez como sede de este encuentro permitió a las asociaciones acercarse a la realidad bodeguera de la zona y conocer de primera mano Bodegas Lustau y Bodegas Fundador, así como encuentros gastronómicos en los que los vinos de Jerez fueron protagonistas, combinando el intercambio profesional con el conocimiento de la tradición y singularidad de las elaboraciones del Marco de Jerez.

Por su parte, el Comité de Marketing y Comunicación, organizado junto a González Byass en Bodegas Tio Pepe, ha puesto el foco en uno de los grandes desafíos comerciales del sector, como es fortalecer la relación entre el vino y la hostelería. En un escenario marcado por la transformación de los hábitos de consumo y la evolución de los modelos de restauración, los representantes de las bodegas analizaron cómo reforzar la presencia del vino en los establecimientos hosteleros, potenciar su valor dentro de la oferta gastronómica y encontrar nuevas formas de acercarlo a los consumidores.

Este debate, según ha indicado la Federación, adquiere especial relevancia tras la reciente firma de la 'Alianza con el mundo del vino', impulsada por Hostelería de España junto a la FEV y la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE). La iniciativa busca estrechar los vínculos entre ambos sectores y desarrollar acciones conjuntas que contribuyan a poner en valor el papel del vino en la restauración y la gastronomía, en un momento en el que la colaboración resulta especialmente importante para responder a los cambios del mercado.

Finalmente, ha indicado que además de abordar estas cuestiones, los miembros del Comité tuvieron la oportunidad de profundizar en la estrategia de marketing y posicionamiento de los vinos de Jerez y conocer algunas de las particularidades que definen su identidad, de la mano del Consejo Regulador y de FedeJerez.