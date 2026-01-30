Jerez (Cádiz) bate su récord de 1966 de la temperatura mínima más alta para un mes de enero con 16,3 grados

Archivo - Vista del edificio Gallo Azul en el centro de Jerez de la Frontera el pasado mes de diciembre de 2025. ARCHIVO. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

La estación que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene en el aeropuerto de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha batido su récord de temperatura mínima más alta para un mes de enero establecida en 1966, al marcar este pasado jueves 29 de enero los 16,3 grados centígrados.

En un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press, la Aemet ha señalado que con este dato, Jerez supera en una décima su registro más alto de hace 60 años, que estaba fijado en 16,2 grados.

Según datos de la Aemet, en los últimos días, la estación del aeropuerto había marcado su mínima más alta el 26 de enero con 14,4 grados, superando los 16 solo tres días después.

Cabe apuntar que el 29 de enero marcó una temperatura máxima de 17,8 grados, dos décimas menos que el día 26, cuando llegó a los 18 grados centígrados.