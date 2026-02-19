Jerez de la Frontera (Cádiz) destina casi 700.000 euros a la limpieza de la zona rural tras las inundaciones

Jaime Espinar y Susana Sánchez Toro coordinan trabajos de limpieza en la zona rural de Jerez (Cádiz). - AYUNTAMIENTO JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El segundo teniente de alcaldesa y delegado de Coordinación de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Jerez (Cádiz), Jaime Espinar, ha informado de que desde el inicio de los trabajos se han destinado casi 700.000 euros a la limpieza de toda la zona rural, y que esta actuación continuará "sin escatimar ni un euro" hasta que todos los vecinos afectados puedan regresar a sus hogares. La valoración provisional asciende a 677.128,29 euros e incluye principalmente la limpieza y recogida de residuos en calles --con actuaciones en imbornales--, viviendas y arbolado.

Espinar ha realizado estas declaraciones durante una visita a la zona rural de Las Pachecas y Cejos del Inglés, acompañado por la tercera teniente de alcaldesa y delegada de Desarrollo Rural, Susana Sánchez, y la delegada de Alcaldía, Susana Busto. Estas son las últimas zonas donde se han autorizado el acceso el pasado lunes para supervisar los trabajos que el Ayuntamiento ejecuta desde hace dos semanas tras las inundaciones provocadas por la subida del río Guadalete.

El delegado ha destacado que el operativo avanza de forma "ágil, coordinada y eficiente" para facilitar el retorno de los vecinos a sus hogares. En el caso de Las Pachecas, desde este miércoles un dispositivo compuesto por 20 trabajadores y siete máquinas --tres retroexcavadoras, dos camiones y dos cubas-- realiza la limpieza de lodos, sedimentos, escombros, ramas y árboles caídos, así como la retirada de muebles y enseres inservibles de las viviendas más afectadas.

El operativo cuenta igualmente con maquinaria de UTE-Jerez, Aqualia e INUR. Asimismo, el Ayuntamiento ha facilitado productos de limpieza a las personas afectadas por la crecida del río para contribuir a la vuelta a la normalidad en sus hogares.

Por otro lado, desde que comenzaron los trabajos de recuperación, el servicio de limpieza y recogida de residuos se ha reforzado con la contratación de 40 personas que complementan a la plantilla actual, de forma que "se trabaje de manera rápida y contundente para que los vecinos puedan volver a sus viviendas lo antes posible".

AYUDAS A LOS AFECTADOS

El Ayuntamiento de Jerez continúa trabajando en el dispositivo de información y asesoramiento para la solicitud de ayudas destinadas a los vecinos afectados por las recientes inundaciones. Este jueves comenzó la ronda informativa, con tres equipos que atenderán a la población entre las 9,30 y las 14,00 horas en el centro de barrio de La Ina, La Corta y la zona de la azucarera de El Portal. El lunes y martes, el operativo se desplazará a Lomopardo, Las Pachecas y El Portal.

El segundo teniente de alcaldesa ha destacado que el Ayuntamiento lleva un mes volcado en la zona rural, primero con los trabajos de prevención, luego durante la fase de emergencias y actualmente en la de recuperación. Espinar ha agradecido el esfuerzo del personal del dispositivo de limpieza y ha resaltado la colaboración de los vecinos afectados, cuya coordinación con los servicios públicos está facilitando la recuperación.