Jerez lamenta la muerte de un hombre en el incendio de Las Calandrias y se ofrece a colaborar en la investigación

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) ha lamentado el incendio en las instalaciones municipales de la planta de reciclaje del complejo de Las Calandrias, en la zona de El Portal, donde se ha encontrado el cuerpo de un hombre de mediana edad de origen africano. Además, el Consistorio se ha puesto a disposición de las autoridades para colaborar la investigación.

En un comunicado, el Consistorio ha expresado su solidaridad y pésame a familiares, amigos y personas cercanas al fallecido. Asimismo, ha destacado la "profesionalidad" de los trabajadores de Las Calandrias en "un momento tan difícil y delicado". El Ayuntamiento ha asegurado que, junto con la empresa concesionaria, está a disposición de las autoridades competentes para colaborar en todo lo que se requiera durante la investigación.

Los hechos se han dado a conocer alrededor de las 09,50 horas de este miércoles, cuando se ha recibido un aviso en el 091 alertando de la posible aparición de un cuerpo sin vida entre restos de basura durante las labores de retirada de residuos con maquinaria pesada en la planta, ha informado la Policía en un comunicado.

Hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones policiales, que han confirmado el hallazgo del cadáver y han comenzado el correspondiente protocolo judicial, haciéndose cargo de la investigación agentes de la Policía Nacional.

Agentes de Policía Científica y de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) continúan con las diligencias de investigación para esclarecer las circunstancias del suceso, señalándose que en estos momentos no consta denuncia por desaparición relacionada con los hechos.

La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas actuaciones en las próximas horas.