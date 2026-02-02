Jimena (Cádiz) cifra en 1,5 millones los daños por las borrascas y pedirá declaración de zona catastrófica

Imagen de una vivienda inundada en Jimena de la Frontera debido a la borrasca. ARCHIVO. - Nono Rico / Europa Press

JIMENA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

El municipio gaditano de Jimena de la Frontera, en la comarca del Campo de Gibraltar, ha cifrado en más de 1,5 millones de euros los daños que la borrasca Kristin ha ocasionado en el municipio por las fuertes lluvias y viento, por lo que se va a pedir la declaración de zona catastrófica para hacer frente a la recuperación de la localidad.

El alcalde de Jimena, Fran Gómez, ha asegurado en un vídeo publicado en Facebook, recogido por Europa Press, que el municipio "se encuentra totalmente superado por sí solo" para afrontar la reparación de las infraestructuras municipales dañadas en los últimos días. En ese sentido, ha apuntado que ya han empezado a solicitar ayudas a otras administraciones, como son Gobierno de España, Junta de Andalucía y Diputación de Cadiz.

"Como ayuntamiento seguiremos trabajando para atender todas las incidencias de nuestros vecinos", ha comentado el alcalde, quien ha advertido de la alerta roja decretada para el miércoles por la Agencia Estatal de Meteorología por "peligro extraordinario" de lluvias, donde se espera una precipitación acumulada en 12 horas de 140 mm, pudiéndose alcanzar acumulados superiores a 200 litros en 24 horas.

Para Fran Gómez, esto "hace pensar que volveremos a sufrir de forma más violenta que nunca las consecuencias de esta catástrofe meteorológica", donde ya la semana pasada tuvo sus efectos con el desbordamiento del río Hozgarganta a su paso por esta localidad, lo que motivó el desalojo preventivo de 11 vecinos, que pudieron volver a sus viviendas horas después.

Ante esta alerta, ha pedido a sus vecinos que "extremen las precauciones, que estén atentos a las informaciones oficiales, y ante cualquier incidencia avisen al 112".