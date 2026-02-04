Jimena (Cádiz) se queda incomunicada por carretera por la crecida de ríos con 40 desalojados

El río Guadiaro sobrepasa un puente al aumentar su caudal por las lluvias acumuladas de los últimos días. A 28 de enero de 2026, en Jimena, Cádiz (Andalucía, España). ARCHIVO. - Nono Rico / Europa Press

JIMENA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El municipio de Jimena de la Frontera (Cádiz), que está este miércoles en aviso rojo por "peligro extraordinario" de lluvias, se ha quedado incomunicada por carretera debido a la crecida de los ríos Hozgarganta y Guadiaro, en nivel rojo actualmente, lo que ha provocado que se hayan desalojado a unos 40 vecinos que viven en zonas inundables al estar próximas a sus cauces.

Fuentes municipales han indicado a Europa Press que ya el lunes se puso a estos vecinos en preaviso ante la alerta que estaba anunciada por la Agencia Estatal de Meteorología, y que el martes por la tarde, tras decretar la Junta el desalojo obligatorio, se procedió a su evacuación.

Aunque se ofrecieron los servicios municipales para atender a estas personas, todas ellas se han realojado con familiares y amigos y no han precisado la ayuda del Ayuntamiento.

Las crecidas de los ríos han ocasionado la inundación de las carreteras que comunican Jimena con otros puntos de la provincia. Así, están cortadas la A-405, la CA-8200 del Tesorillo-San Pablo y la CA-8201 Jimena-Puerto de Gáliz, además de estar cortada esta últma vía a la altura de la casa de Piedra.

También hay cortes en el camino público de La Herradura-El Dorado, cortado, el camino de la Vereda Real y el Puente de la Pasada de Alcalá.

A la situación de las carreteras, que ha incomunicado por esta vía al municipio, también hay incidencias eléctricas, donde San Pablo de Buceite está sin suministro, además de registrarse cortes de luz y de telecomunicaciones en diferentes zonas de Jimena.

CORTES DE CARRETERA EN SAN MARTÍN DEL TESORILLO

En la localidad vecina de San Martín del Tesorillo la situación de incomunicación es similar, al estar cortadas la carretera hacia Montenegral (A-2101) y con un posible corte en la vía hacia San Enrique (A-2102).

En previsión a la alerta por lluvias en este municipio del Campo de Gibraltar, desde el Ayuntamiento se ha dispuesto una embarcación zodiac y se ha habilitado el salón de actos con camas por si fuera necesario realizar rescates o atender cualquier necesidad puntual.

Además, el Ayuntamiento pidió el martes a los vecinos que se encuentran en zonas próximas a los ríos que "en la medida de lo posible", evitasen las áreas peligrosas y se trasladasen a un lugar seguro.

En San Roque, un total de 1.018 personas han sido desalojadas de los núcleos de Estación de San Roque, Guadarranque, San Enrique, Rivera de Marlin (Puerto de Soto grande) y de la calle Tránsito. Así, 15 personas han sido acogidas y atendidas en el Pabellón Municipal Ciudad de San Roque, mientras que otras se encuentran en un hotel, en el hospital de La Línea y en casas de familiares.

Según ha informado el Ayuntamiento de San Roque, durante la noche y primeras horas de este miércoles efectivos de Bomberos, la guardia de Emadesa, Policía Local y la Unidad Militar de Emergencia (UME) están atendiendo las incidencias que se están produciendo en el municipio a causa de la borrasca Leonard.

Aquí sólo permanecen operativos los servicios esenciales como Policía Local, Protección Civil, Obras y Servicios, Multimedia y personal de refuerzo para proteger las infraestructuras.