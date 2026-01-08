Reabre al tráfico el Acceso Sur al puerto de Algeciras tras obras de seguridad por desprendimiento de talud

Imagen del talud que sufrió un desprendimiento por las abundantes lluvias del fin de semana en las obras del Acceso Sur al puerto de Algeciras - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS

ALGECIRAS (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) ha anunciado que a las 08,00 horas de la mañana de este jueves 8 de enero ha quedado reabierto al tráfico el Acceso Sur al puerto, una vez que han concluido las actuaciones llevadas a cabo tras el desprendimiento registrado en el talud de la zona el pasado sábado día 3 debido a las abundantes lluvias que se registraron en la comarca del Campo de Gibraltar.

Tras los trabajos realizados por la empresa adjudicataria en el muro de escollera, y una vez comprobado que se dan las condiciones de seguridad necesarias para la circulación, se ha procedido a la reapertura de la vía y a la retirada de la señalización provisional, ha informado en una nota el Ayuntamiento.

Durante todo el proceso, el Consistorio ha explicado que ha mantenido "un contacto continuo" con los técnicos responsables de la actuación y con los Cuerpos de Seguridad, realizando un seguimiento permanente de la evolución de los trabajos y priorizando en todo momento la seguridad de los usuarios.

El Ayuntamiento ha agradecido la colaboración y comprensión de los ciudadanos durante los días en los que ha sido necesario mantener el cierre de esta vía.