Judeline, Miss Caffeína y Lori Meyers entre los conciertos gratuitos durante el Carnaval de Cádiz

La teniente de alcalde de Fiestas y Carnaval del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo, presenta el ciclo de conciertos gratuitos durante el Carnaval de Cádiz - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de San Antonio de Cádiz acogerá las actuaciones de Pastora Soler, Judeline, DenisDenis, Miss Cafeína, G5, Vera Fauna y Lori Meyers dentro del programa de conciertos gratuitos 'Cádiz Sonora', que se desarrollará durante la celebración del Carnaval de Cádiz.

La teniente de alcalde de Fiestas y Carnaval del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo, ha dado a conocer este martes este programa de conciertos, que aporta "una importante oferta de ocio y de cultura dirigida a todo tipo de público" y que servirá para complementar el programa de actividades de Carnaval.

En una nota, el Ayuntamiento ha detallado que desde el 12 al 22 de febrero el escenario de la Plaza de San Antonio acogerá un total de siete conciertos. El inicio lo marcará Judeline el domingo 15 a las 22,00 horas, seguida de DenisDenis y Miss Cafeína el miércoles 18, desde las 21,00 horas, Pastora Soler el jueves 19 a las 22,00 horas, G5 el viernes a las 22,00 horas y Vera Fauna y Lori Meyers el sábado 21 desde las 21,00 horas.

Además, el jueves 12 de febrero a las 19,00 horas actuarán Las Guerreras K-Pop y el domingo 22 a las 12,00 horas, Luli Pampín, siendo estos los dos conciertos dirigidos al público infantil.

La teniente de alcalde de Fiestas ha comentado que desde el Ayuntamiento se ha preparado un programa de conciertos "de gran nivel, con artistas de renombre y la presencia del talento gaditano", así como con una oferta tanto para un público juvenil como para las familias y también para los más pequeños.

Asimismo, ha recordado que este año se mantendrá la medida puesta en marcha en la pasada edición de limitar la hora de los conciertos en la Plaza de San Antonio a las 00,30 horas, con el objetivo de fomentar el protagonismo de las coplas en las calles y la convivencia con los vecinos.

"Queremos dejar claro que estamos encantados de que la gente venga a vivir el Carnaval, pero queremos poner el foco en las coplas y que la gente disfrute de la fiesta en convivencia con los vecinos y vecinas de la ciudad", ha asegurado Beatriz Gandullo.