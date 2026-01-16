Julia Medina lanza 'Mi templo' y llega al Benidorm Fest 2026 como "dos compositoras contra la industria musical"

La cantante y compositora Julia Medina. - CEDIDAS POR ARRIBA LOS CORAZONES EXPERIENCE

CÁDIZ 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La cantante y compositora nacida en San Fernando (Cádiz), Julia Medina, ha lanzado su nuevo single, 'Mi templo', como antesala a su participación en el Benidorm Fest 2026, certamen en el que presentará la canción 'Las damas y el vagabundo' junto a María León. Se trata de un tema que la artista ha reinterpretado desde la idea de "dos compositoras contra el mundo de la industria musical".

En una entrevista concedida a Europa Press, Medina ha explicado que, aunque la canción presentada al festival fue compuesta por María León junto a Pablo Cebrián y parte de un triángulo amoroso en el que dos mujeres se unen frente a un hombre infiel y salen de fiesta, ella ha querido darle un giro en su interpretación. Así, ha señalado que la concibe como "dos compositoras que se unen contra una industria que muchas veces enfrenta a las mujeres, las hace competir entre sí y las compara constantemente".

La cantante ha explicado que esta colaboración "le está dando la vida", ya que "María es una artistaza y estoy aprendiendo muchísimo de ella". En este sentido, ha detallado que el proyecto surgió a raíz de un encuentro fortuito en el estudio de Pablo Cebrián en Madrid, donde ambas se conocieron.

Igualmente, ha confesado que tiene "muchísimas ganas" de participar en el festival y que siente "unos nervios bonitos" ante la cercanía del momento. Sobre su participación, se ha sincerado al señalar que se trata de "un momento importante en mi carrera", ya que siente un gran respeto por el certamen, del que han salido artistas como Julio Iglesias o Raphael.

"UN PEQUEÑO MUSICAL DE MI VIDA"

Además, ha señalado que actualmente se encuentra trabajando en su cuarto disco, que "ya está completamente compuesto y solo falta producirlo". En este sentido, ha detallado que "ya tenemos tres canciones producidas, así que estamos bastante avanzados", y ha explicado que, una vez finalice su participación en el Benidorm Fest, "lo que haremos será seguir sacando canciones". Asimismo, ha adelantado que este nuevo trabajo será su "banda sonora original", ya que se considera muy fan del cine musical y concibe el disco como "un pequeño musical de mi vida".

Sobre su último lanzamiento, 'Mi templo', la artista ha explicado que la canción nace como un "mantra" para recordarse que lo importante del cuerpo es que está vivo: "Gracias a él me levanto cada mañana, puedo hacer deporte, quedar con mis amigas y sostenerme".

En este sentido, ha reflexionado sobre cómo "muchas veces le hablamos fatal a nuestro cuerpo" por la presión de un ideal de perfección corporal inexistente, señalando que "o la perfección no existe o todos los cuerpos lo son, pero es algo que se nos olvida mucho, a mí la primera".

"MUCHAS ARTISTAS SIGUEN SINTIENDO QUE FÍSICAMENTE NUNCA SON SUFICIENTES"

Asimismo, ha señalado que en la industria musical persisten estereotipos físicos muy marcados para las mujeres, especialmente en el pop, donde se impone un cuerpo "muy delgado" como norma. "Aunque se pongan ejemplos como Adele, muchas artistas siguen sintiendo que nunca son suficientes", ha apuntado, aludiendo a la presión por hacer dietas, perder peso o moldear el cuerpo para sentirse seguras sobre el escenario.

Además, ha subrayado el papel de las redes sociales en la perpetuación de estos ideales, ya que "el algoritmo te enseña constantemente rutinas de skincare, maquillaje, dietas rápidas o mensajes que te exigen continuamente ser siempre joven y delgada".

En lo que respecta a la producción de esta nueva canción, realizada en colaboración con Pablo Cebrián y Alberto Vela, el tema nació hace dos años como una composición de piano y voz. Desde el inicio, "le dimos muchísimas vueltas", ya que Julia Medina tenía en mente que fuese "una balada épica, con muchas voces y tambores". Sin embargo, ha explicado que "lo que te imaginas en tu cabeza, cuando se materializa, no siempre suena igual", por lo que durante un tiempo no lograban encontrar el camino adecuado.

En ese proceso decidieron despojar la canción de todos los elementos y dejarla únicamente en piano y voz, aunque la artista sentía que aún "le faltaba algo". Fue entonces cuando llegó Pablo Cebrián y propuso mantener esa esencia minimalista y añadir unas cuerdas: "Esto tiene que ser piano y voz, y vamos a grabar unas cuerdas que sean geniales".

"LOS ESPEJOS MUESTRAN CADA MALA PALABRA QUE TE DICES"

En cuanto al videoclip de la canción, ambientado en un entorno oscuro y con la artista rodeada de espejos, la compositora ha señalado que se trata de una pieza "bastante explícita", ya que consideraron que, si la canción es "honesta", el videoclip también debía serlo. En este sentido, ha confesado que no ha vuelto a verlo porque "me cuesta un poco", y ha explicado que los espejos simbolizan "cada mala palabra que puedes decirte a ti mismo cuando te miras en él".

Julia Medina, que ha pasado por formatos como Operación Triunfo 2018 y la undécima edición de Tu Cara Me Suena, ha confesado que su paso por estos programas, junto con el desarrollo de su carrera, le ha permitido darse cuenta de que "es capaz de hacer muchísimas cosas". En este sentido, ha señalado que, de no haber imitado a la cantante granadina Lola Índigo en TCMS, "no sabría que soy capaz de cantar y bailar a la vez", algo que también descubrió durante su etapa en OT a través de las coreografías.

En su faceta como compositora, la artista ha declarado que disfruta mucho escribiendo para otros artistas, ya que intenta meterse "en su pellejo" y pensar en "qué estarán viviendo", algo que, según explica, vive casi como "un juego". "Me gusta imaginar sus vidas y sus historias", ha señalado, al tiempo que ha indicado que, cuando compone para otros, siente que sigue siendo ella misma, porque se mete "completamente en su piel", por lo que no percibe grandes diferencias con respecto a cuando escribe sus propias canciones. No obstante, ha confesado que al componer para sí misma "me pongo más presión", mientras que cuando escribe para otros "esa autoexigencia desaparece".

Por último, ha explicado que uno de los lugares que más la inspiran a la hora de componer es su ciudad natal, San Fernando, y en concreto un bar de playa llamado 'El Bartolo'. Allí guarda recuerdos junto a sus amigos "tomando unas cervezas, llevando la guitarra, cantando y haciendo que la gente se quede a escucharnos alrededor". "Muchas puestas de sol y cosas preciosas vividas allí", ha apostillado.