La Junta acepta la cesión del suelo para la construcción del nuevo hospital de Cádiz

La consejera de Salud, el delegado de Zona Franca y el alcalde de Cádiz en la reunión sobre los suelos del hospital. - ZONA FRANCA

CÁDIZ 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Zona Franca, Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cádiz se han reunido para avanzar en el convenio que permita la construcción del nuevo hospital de Cádiz, donde la Administración andaluza ha aceptado la propuesta de la Zona Franca de ceder la parcela de la antigua CASA para que pueda disponer de ella para la construcción del hospital.

Los términos concretos del convenio se abordarán en una inminente reunión técnica entre las tres partes para avanzar y que se firme lo antes posible, según han indicado las tres administraciones en un comunicado conjunto.

En este sentido, han asegurado que la voluntad de las tres administraciones es simplificar y agilizar al máximo este convenio para que no haya otros aspectos que lo puedan dilatar. Por ello, se llevarán a un segundo documento todos los temas correspondientes a los aprovechamientos urbanísticos.

El encuentro, según han señalado, ha discurrido en un ambiente de "diálogo y lealtad institucional", donde han participado el delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Fran González, la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, y el alcalde de Cádiz, Bruno García, así como otros cargos y técnicos de cada administración.