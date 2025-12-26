Junta afirma que Montero "no tiene credibilidad y está chamuscada" tras sus palabras sobre "copago" en sanidad andaluza

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz - Francisco J. Olmo - Europa Press

CÁDIZ 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha rechazado este viernes las manifestaciones de la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en las que expresaba su preocupación por un posible "copago" en la sanidad pública andaluza, apuntando que "no tiene credibilidad y está chamuscada".

En declaraciones a los medios de comunicación en Cádiz, Sanz se ha pronunciado así en relación con las manifestaciones que Montero hizo ayer jueves, en una entrevista con la Cadena Ser, en las que acusaba al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de querer "coquetear con el copago" en la sanidad pública.

"Es la ministra más chamuscada de la historia, e intenta tapar claramente los casos de corrupción que tiene en su mano derecha y en su mano izquierda", ha señalado Sanz, quien ha apuntado que Montero está "absolutamente quemada".

"Que no venga a nosotros a decir cosas que no tienen el más mínimo sentido", ha añadido el consejero, para quien Montero sólo pretende generar "polémicas falsas". "Yo es que no le hago caso y no voy a entrar", ha recalcado Sanz, quien ha afirmado que Montero no tiene "credibilidad" y es una candidata a la Presidencia de la Junta "chamuscada".

La ha instado a que se preocupe "de los casos de corrupción en su mano derecha y en su mano izquierda y de toda la confianza que ha depositado en gente que está dando los resultados de escándalos que está dando".

"A la señora Montero, ni caso, porque no tiene ni credibilidad y es una ministra chamuscada", ha indicado Sanz.

Ha añadido que todo el mundo sabe que María Jesús Montero fue la "peor" consejera de Salud de la Junta de Andalucía: "Echó a 7.000 profesionales sanitarios; redujo en 2.500 millones el presupuesto en la sanidad pública andaluza, y escondió en los cajones a 500.000 pacientes de listas de espera". "Credibilidad para hablar de sanidad no tiene ninguna", ha añadido.

De cara a las elecciones autonómicas de 2026, Antonio Sanz ha remarcado la "importancia de la estabilidad" que tiene hoy Andalucía con la mayoría absoluta del Gobierno del PP-A, que ha permitido aprobar unos presupuestos de la comunidad para el próximo año "en tiempo y forma".

"La mejor noticia que podemos dar a los andaluces es que vamos a tener el mejor presupuesto y que vamos a tener capacidad de invertir y mejorar tanto las infraestructuras como las condiciones de vida de los ciudadanos", ha señalado el consejero, para quien el objetivo en las elecciones andaluzas de 2026 es "mantener la mayoría de estabilidad".

"No jugamos la estabilidad que permite aprobar presupuestos, desarrollar políticas y solucionar los problemas de los ciudadanos", ha añadido Sanz, quien ha indicado que en los próximos comicios andaluces, se decide entre la "estabilidad o caer en el error del bloqueo que otras comunidades autónomas y el Gobierno de España están sufriendo".

"Por eso creo que nos jugamos mucho, pero creo que los ciudadanos sabrán valorar definitivamente la apuesta por la estabilidad que mejora Andalucía", ha agregado.