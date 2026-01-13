La Junta en Cádiz condena el asesinato machista de Olvera y aboga por la "unidad para erradicar esta lacra"

Mercedes Colombo junto a delegados territoriales de la Junta en Cádiz en el minuto de silencio por el asesinato de una mujer en Olvera. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, ha participado en el minuto de silencio convocado por el Gobierno andaluz en señal de condena y repulsa al asesinato machista de una mujer de 58 años en la localidad gaditana de Olvera el 11 de enero y ha abogado por la "unidad para erradicar esta lacra".

Colombo ha subrayado que "la condena de una manera rotunda y sin ningún tipo de matiz la violencia machista y el asesinato de una mujer en la provincia de manos presuntamente de su marido". Asimismo, ha transmitido las "condolencias a sus familiares, hijos y nietos a quienes seguramente les va a costar mucho superar este triste momento".

La delegada ha reiterado el rechazo del Gobierno andaluz a este asesinato, destacando que no existían denuncias previas por parte de la víctima ante el Instituto Andaluz de la Mujer y ha insistido en que "es importante si se conoce algún tipo de situación de violencia de género en el entorno, aunque no existan denuncias, se debe actuar facilitando los datos a los servicios sociales de los ayuntamientos, al Instituto Andaluz de la Mujer, incluso al Gobierno de España, a través de la Policía Nacional o de la Guardia Civil".

"Es crucial que todos colaboremos, que toda la sociedad se implique para poder erradicar esta lacra social y debemos hacerlo con la unión de todas las administraciones, ya que no podemos normalizar esta lacra y hemos de afrontarla con unidad y sin politización, luchar con la violencia de género sin matices políticos, todos a una", ha afirmado Colombo.