La consejera de Servicios Sociales, Familia e Igualdad, Loles López (Fotografía de Archivo) - María José López - Europa Press

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López, ha condenado en nombre del Gobierno andaluz el presunto crimen machista de Gloria, de 44 años, en Chiclana de la Frontera (Cádiz).

Este caso ha sido confirmado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, aunque el crimen se produjo el pasado 18 de octubre.

Ya son 13 las mujeres asesinadas por violencia de género en Andalucía en 2026 y la número 49 en España en el ámbito de la pareja o expareja. También se ha confirmado otro crimen machista en Murcia, el de una mujer de 32 años.

En el caso de la provincia de Cádiz existían denuncias previas y la víctima había sido usuaria del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) por una relación anterior, según ha informado la Junta en una nota, que ha precisado que Gloria no tenía hijos.

Loles López ha mostrado "su rechazo y horror" ante este nuevo presunto crimen machista. En su nombre y en el del Gobierno andaluz ha condenado este terrible crimen y ha trasladado el pésame, apoyo y cariño a la familia de la víctima.

La responsable andaluza de Igualdad ha apelado a la unidad de todas las administraciones e instituciones, así como al conjunto de la ciudadanía andaluza.

"Cada persona resulta imprescindible en la erradicación de la violencia machista. No puede haber nadie indiferente ante esta lacra", ha afirmado.

Asimismo, ha señalado que "cualquier signo de alerta en el entorno de las víctimas puede convertirse en una llamada a tiempo que permita salvar una vida".

López ha lanzado también un mensaje de esperanza a las víctimas y ha puesto a su disposición la batería de recursos, programas y servicios del Instituto Andaluz de la Mujer, que incluyen la atención psicológica, el asesoramiento jurídico y la asistencia socioeconómica.

Precisamente, ha apuntado que la campaña institucional con motivo del 25N, con el lema 'Que vuelva todo menos el miedo', recuerda a las víctimas que se puede salir de la violencia de género y recuperar la vida anterior con el apoyo de las personas profesionales.

Los servicios especializados de Andalucía están operativos las 24 horas del día y los 365 días. Las víctimas de violencia de género cuentan con el teléfono de atención 900 200 999, es un recurso gratuito y permanente, disponible durante las 24 horas, todos los días del año y está operativa para toda Andalucía.

Es anónimo y confidencial y está atendido por un equipo humano formado por personal de las ramas de la Psicología, Derecho y Trabajo Social. Además, gestiona el acogimiento de emergencia de las víctimas en la red de centros de acogida para víctimas de esta violencia.

El Gobierno andaluz considera la violencia de género una "grave vulneración de los Derechos Humanos, siendo el asesinato la expresión más grave del machismo y un problema social de primer orden que atenta contra la dignidad y la integridad física y moral, principalmente de las mujeres que la sufren y enfrentan".

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha expresado este viernes su "máxima condena y todo el cariño a las familias" de las dos mujeres asesinadas en Cádiz y Murcia.

"La violencia machista es una lacra despreciable. Su derrota es el gran triunfo pendiente de nuestra sociedad", según ha señalado Moreno en su cuenta en la red social X, donde ha reclamado "unidad", ya que "solo lo lograremos si reforzamos las medidas todos juntos".

Por su parte, la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha expresado todo su "cariño y más sincero pésame" para los familiares y amigos de la mujer asesinada en Cádiz.

"La confirmación de este nuevo asesinato machista nos llena de dolor e indignación. 13 mujeres asesinadas en Andalucía en lo que va de año. 13 vidas arrebatadas. No podemos normalizar esta barbarie ni permitir que se niegue la violencia que sufren las mujeres", según ha manifestado en su cuenta en X, apuntando que "o vamos permitir ni un paso atrás en la defensa de la vida y los derechos de las mujeres".