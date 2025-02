La Junta dice que prevé licitar "a finales de 2025" la obra del Museo del Flamenco de Andalucía en Jerez (Cádiz)

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta, Patricia del Pozo, ha avanzado que prevé licitar las obras del futuro Museo del Flamenco de Andalucía en Jerez de la Frontera (Cádiz) entre "finales de 2025" y "principios del 2026", reconociendo además que se han producido "retrasos" en esta obra debido "al abandono" de la empresa encargada de su construcción, que la dejó "cuando estaba al 55%", y cuya resolución del contrato, "fundamental para poder continuar" con la obra, "es inminente" al contar ya con el informe favorable del Consejo Consultivo de Andalucía.

En respuesta oral a una pregunta del PSOE en la Comisión de Cultura sobre la situación de este museo, la consejera ha reprochado al representante socialista, Rafa Márquez, que haya acusado en su turno de palabra al Gobierno andaluz de "dejadez", "falta de atención" y "ausencia de planificación" en la gestión integral de este proyecto, que ha considerado "de una enorme envergadura" para la ciudad.

Márquez ha recordado las varias ocasiones en que se ha anunciado una fecha aproximada de apertura de este museo por parte del presidente andaluz, Juanma Moreno, y del anterior consejero de Cultura, Antonio Bernal, y que finalmente no se dieron, achacando todo eso a "la falta de compromiso de su gobierno con la cultura, con el flamenco y también con la ciudad de Jerez".

"No estamos solo ante un problema, ante un descontrol en la gestión de una obra, que también, el verdadero problema es que ustedes no creen en este proyecto, no se lo toman en serio y por eso la dejadez, la falta de atención y la ausencia de planificación", ha afirmado en su intervención el socialista.

Ante todo esto, Patricia del Pozo ha reconocido que ha habido "problemas" con la empresa que estaba ejecutando las obras pero que en ningún caso, han existido problemas en cuanto a "determinación, proyecto o presupuesto", y que, por tanto, el Museo del Flamenco de Andalucía "estará en la ciudad de Jerez".

"Nuestra previsión, si todo va bien, es poder tener el proyecto redactado y supervisado en este año 2025, de tal manera que podamos sacar los contratos de obra y dirección facultativa, y poder licitarlo a finales del 2025 o principios del 2026" y finalizar esta obra, de tal forma que una vez que se llegue a este punto, "esté listo" el museo en Jerez.

Sobre los contenidos del plan museológico, ha indicado que "también van para adelante" y que se está tramitando ese decreto por el que se crea el Museo Flamenco Andalucía como servicio administrativo con gestión diferenciada.

Los principales objetivos del museo es "preservar y fomentar los valores que inspiraron la declaración del flamenco como patrimonio, difundir el flamenco desde la innovación museográfica, impulsar la investigación y favorecer la función social", como ha enumerado la consejera.

Ante todo esto, la consejera ha tomado la palabra para preguntarle al representante del PSOE si "puede poner en cuestión la determinación de este Gobierno para sacar adelante el Museo del Flamenco de Andalucía en Jerez" y si cree que el Gobierno andaluz va a hacerlo "sin plan de musealización, sin colecciones y sin plan museográfico".

"¿Usted cree que no va a tener un decreto? ¿Usted cree que puede poner en cuestión este proyecto por un retraso que se ha producido, que le podía haber pasado a ustedes, a nosotros o a cualquier Gobierno? Porque son cosas que pasan en la tramitación administrativa", ha concluido a consejera andaluza.