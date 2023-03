Junta de eliminar conexiones de autobús entre la Sierra de Cádiz y Sevilla por falta de uso

ESPERA (CÁDIZ), 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La dirección provincial de IU en Cádiz, junto a cargos públicos de IU en la comarca de la Sierra, ha criticado en Espera la "pretensión de la Junta de Andalucía" de eliminar determinadas líneas de autobús de la red de transporte público que comunica Arcos de la Frontera con Sevilla a través de varios municipios de la Sierra.

En una nota, la alcaldesa de Espera, Tamara Lozano, ha hecho referencia a las quejas recibidas por numerosos vecinos del municipio, usuarios del servicio, que "están siendo informados en estos días por parte de la empresa de la eliminación de estas líneas por falta de rendimiento económico".

Esta crítica realizada en la Sierra por el coordinador provincial de IU, Jorge Rodríguez, y la alcaldesa de Espera, junto a otros cargos públicos como el alcalde de Puerto Serrano, Daniel Pérez, así como concejales de Espera y el candidato de IU a la Alcaldía de Arcos, Miguel Ángel Ortega, ha coincidido con la aprobación por unanimidad en el Parlamento andaluz de la proposición no de Ley registrada por la parlamentaria de IU y portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, en defensa de que la Junta elabore de manera urgente un Plan de Mejora del sistema de Transporte Público de la Sierra de Cádiz.

El coordinador provincial de IU Cádiz, Jorge Rodríguez, ha señalado que "el PP tiene un plan de desmantelamiento de los servicios públicos, fundamentalmente en las zonas rurales de la Sierra de Cádiz, abandonando servicios como la sanidad o el transporte público, y dando pasos muy graves, como la intención comunicada en estos días a los usuarios de eliminar varios días del transporte público de la red".

Rodríguez ha apuntado que "aunque el PP haya aprobado que IU ha presentado en el Parlamento la proposición no de Ley, no queremos que aprueben la PNL y que no hagan el trabajo que tienen que hacer, que es seguir cumpliendo sus obligaciones con los servicios públicos en la Sierra de Cádiz".

El dirigente provincial ha insistido en el "desmantelando progresivo del PP de los núcleos rurales" y ha apuntado que "no se puede luchar contra la despoblación habiendo servicios de primera y servicios de segunda en las zonas rurales de la provincia".

Así, ha pedido a la Junta que tome medidas de inmediato, que implemente los servicios, que mejore la calidad de vida de los ciudadanos y que deje de tratar a los ciudadanos de la Sierra como ciudadanos de segunda, por lo que van a seguir insistiendo y haciendo movilizaciones para denunciar situaciones de discriminación que se está dando en la Sierra de Cádiz".