La Junta Local de Seguridad en Jerez (Cádiz) fija el dispositivo para evitar incidentes en zambombas y Navidad

Archivo - Cádiz.-JerezAlDía.- El Ayuntamiento iniciará la próxima semana la instalación del alumbrado de Navidad - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

La subdelegada del Gobierno de España en la provincia de Cádiz, Blanca Flores, ha copresidido con la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García Pelayo, la Junta Local de Seguridad, en la que se han acordado los diferentes dispositivos que desplegarán ambas administraciones a fin de procurar que las celebraciones navideñas, como zambombas y cabalgatas, discurran sin incidentes.

En una nota, Subdelegación ha indicado que se espera que "la fluida colaboración" entre las Fuerzas de Seguridad del Estado y la Policía Local de Jerez mantenga "los altos niveles de eficiencia demostrados en la aplicación del dispositivo en años anteriores".

Tanto la alcaldesa como la subdelegada del Gobierno han recordado que el objetivo último de estas medidas es garantizar el desarrollo de "unas fiestas seguras" y evitar situaciones que propicien "incidentes no deseados", teniendo en cuenta el nivel 4 de alerta antiterrorista.

Los eventos analizados se inician en Jerez con el encendido del alumbrado navideño y un espectáculo musical el 20 de noviembre, continuando con la celebración en la ciudad de zambombas desde esa fecha y hasta el 25 de diciembre, además de otros actos de la festividad navideña, como Nochebuena, Fin de Año o las cabalgatas del Cartero Real y de Reyes Magos tanto en el casco urbano como en la zona rural.

Las tradicionales reuniones familiares y vecinales conocidas con el nombre de zambombas han tomado en los últimos años "gran repercusión social y turística" y atraen cada navidad "a una gran cantidad de público", por lo que se hace necesario desde el punto de vista de la seguridad "un tratamiento específico y especializado".

La subdelegada ha señalado que se trata de un evento "pacífico, cordial y de convivencia", como demuestra que "históricamente, analizando años anteriores, no se han dado apenas incidencias de carácter policial en la ciudad".

La estrecha colaboración con la Policía Local permitirá determinar los días y lugares en los que se celebrarán zambombas multitudinarias. Esta coordinación permitirá establecer puntos de retén y vigilancia policial, que se irán adaptando en función de los lugares de celebración, optimizando igualmente el empleo de los efectivos policiales.

El análisis de las que concitan una mayor afluencia, sus características y peculiaridades propias, conllevará el diseño de dispositivos de seguridad singularizados, tanto en la propia ciudad como en las que se celebran en la zona rural, por parte de Policía Nacional en el primer caso o Guardia Civil en las pedanías.

Además, ante la llegada de las fiestas de Nochevieja y Año Nuevo, y la por experiencia de años anteriores, se va a estar "especialmente vigilantes" en el caso de aquellas reuniones en espacios cerrados que no hayan sido comunicadas aun habiendo obligatoriedad para ello. También se estará "especialmente alerta" en el caso de las comunicadas pero que no respeten la normativa vigente.

Como se ha apuntado, se hará un estricto control en todo lo relacionado con el aforo, venta de entradas y consumo de bebidas alcohólicas entre menores, ya que es donde mayores problemas de seguridad se han ocasionado en casos puntuales años atrás.

Además, se va a intensificar la labor inspectora en materia de seguridad privada por parte de la Unidad de Policía Nacional correspondiente.

Los controles se centrarán en aquellos eventos que requieran personal habilitado o en los que se vaya a disponer de él, con el fin de garantizar que los servicios de seguridad privada se desarrollen conforme a la normativa vigente y en coordinación con las unidades operativas de la Policía Nacional desplegadas en el terreno.

Para la celebración de la Cabalgata de Reyes Magos y la del Gran Visir se realizará una Mesa Técnica de Seguridad con el objeto de establecer los objetivos, los itinerarios y la fuerza policial a desplegar, para garantizar su desarrollo con total normalidad, teniendo en cuenta que se trata de eventos de carácter dinámico y con asistencia masiva de público.

La Comisaría de Policía Nacional de Jerez de la Frontera va a disponer de un dispositivo en el que participarán agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), que engloba a los vehículos 'z' uniformados y las motos, con una labor principal de prevención de hechos delictivos, preservación del orden público y la seguridad, así como labores asistenciales, de auxilio y socorro a los ciudadanos.

También se contará con la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) especializada en orden público para dar una respuesta adecuada ante cualquier incidente, o del Grupo Operativo de Respuesta (GOR), con agentes a bordo de motocicletas y vehículos, para labores preventivas y de respuesta ante incidentes en las zonas peatonales y de mayor concentración de personas.

Además, la Unidad de Medios Aéreos (UAS-CUAS) realizará el despliegue de patrullas aéreas con capacidad de observación de grandes concentraciones de personas, tanto en los eventos estáticos como en los recorridos de las cabalgatas, con el fin de detectar posibles incidencias, aglomeraciones o alteraciones del orden público, informando en tiempo real a las unidades desplegadas en el terreno.

Asimismo, se dispondrá del servicio de contradron, que podrá intervenir en caso de que una aeronave no tripulada sobrevuele la zona sin autorización.

PLAN COMERCIO SEGURO

Por otro lado, con motivo de la campaña de Navidad, la Dirección General de la Policía pone en marcha el Plan Comercio Seguro.

Durante su fase previa, la Unidad de Participación Ciudadana incrementará los contactos con las asociaciones de comerciantes y los colectivos ciudadanos con el fin de difundir consejos de seguridad y recabar información que contribuya a la consecución de un comercio más seguro.

El plan desarrollará su fase operativa desde el 1 de diciembre de 2026 hasta el 8 de enero de 2027 con el objetivo de reforzar la seguridad en las zonas comerciales y de ocio de la ciudad, así como durante las distintas festividades navideñas.

Por su parte, en las citadas fechas Policía Local y Guardia Civil mantendrán a su vez una campaña intensiva de control de alcohol y drogas al volante, cuyos objetivos son disuasorios para evitar que el consumo de esas sustancias sea causa de accidentes de tráfico en el casco urbano o en los accesos a la localidad.