Junta plantea clases telemáticas para los menores de Grazalema (Cádiz) a corto plazo mientras no pueden volver

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, interviene durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. A 11 de febrero de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

El consejero de Presidencia, Emergencias y Salud de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado que la Consejería de Educación está elaborando un plan de acción para los alumnados desplazados de Grazalema, que contempla en un plazo "inmediato" el desarrollo de la actividad lectiva no presencial, es decir, a través de asistencia telemática similar a la que ya se puso en marcha durante la pandemia de la Covid-19 en 2020.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Antonio Sanz ha abundado explicando que a medio y largo plazo se contemplan otras medidas como el que estos estudiantes, que se encuentran "totalmente dispersos" entre pueblos como Ronda, Zahara, El Gastor, Benahavís o Estepona, se integren en aulas del mismo curso que imparten en aquellos lugares en los que estén reubicados.

"Se están tomando decisiones a expensa de los informes técnicos que tenemos pendientes de recibir sobre la estabilización o la situación del suelo y la situación de las viviendas de Grazalema, y lo que tenemos es previsto diferentes tipos de actuaciones, porque el alumnado está absolutamente disperso", ha explicado al respecto el consejero.

Así, se han establecido estos tres posibles escenarios, uno "inmediato" y otros dos en caso de que vuelvan "a medio y largo plazo". Sobre el más inminente, ha dicho que se haría a través de asistencia telemática, recordando que "siempre les decimos que se suspenden las clases, se suspende la actividad lectiva presencial, porque cuando dura varios días, y lo que se activa es el seguimiento de los alumnos a través de asistencia telemática", por tanto, ha rematado, "se celebra actividad docente".

En ese sentido, ha detallado que lo que se está "pendiente" de esos nuevos informes técnicos, reconociendo que la toma de decisiones respecto a la situación de estabilidad de Grazalema es "muy compleja". "No es una decisión política, es una decisión exclusivamente técnica", ha aclarado, a la par que ha apuntado a los expertos profesionales derivados del Centro Superior de Investigaciones Científicas en emergencias hidrológicas y movimientos de tierra. "En base a eso, tomaremos la decisión", ha aseverado.

Antonio Sanz ha recapitulado sobre la situación de los menores en edad escolar desplazados por la borrasca, apuntando que "hay una inmediatez" con la actividad lectiva no presencial "pero sí a través de los recursos telemáticos que están activados".

El segundo nivel sería a medio plazo, llegando a un tercero donde "si las personas tienen ese nivel de desplazamiento entre tantas poblaciones, puede que en Ronda se derive hacia una situación de buscar un espacio donde desarrollar la actividad lectiva", en lo que "ya se ha trabajado", y el resto de casos "integrarlos en las aulas del mismo curso donde están ubicados para intentar facilitar a las familias que no tengan que desplazarse", de tal manera que si el menor está en Zahara de la Sierra, se integre en aulas de esta localidad, ha ejemplificado.

"Esa sería la evolución, pero, lógicamente, hasta que no sepamos si esto es a corto, medio o largo plazo pues la medida más extraordinaria o más inmediata es esta de desarrollar la actividad a través de los recursos telemáticos y, lógicamente, tomar decisiones cuanto antes", ha manifestado el consejero.

También ha comentado su conversación la pasada noche con el alcalde de Grazalema, con quien acordó esperar a los informes técnicos "nuevos" para "tomar todas las decisiones". Como ha indicado, por el momento se cuenta con los informes que llevaron al desalojo completo de la población el pasado jueves, y que "se está estudiando el comportamiento del suelo", de tal manera que "cuando tengamos esa información, se activarán los tres escenarios que tiene prevista Educación para el tratamiento de los alumnos".