La Junta pone en valor el trabajo y la implicación de los centros educativos con la excelencia académica

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, José Ángel Aparicio. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, José Ángel Aparicio, ha puesto en valor el trabajo que vienen haciendo los centros educativos de la provincia a la hora de promover y desarrollar diferentes proyectos que contribuyan a la excelencia académica del alumnado.

Así, ha visitado distintos centros de Jerez de la Frontera con el objetivo de felicitar personalmente a sus comunidades educativas por los logros alcanzados, acompañar su labor diaria y dar visibilidad ante la sociedad al trabajo que se desarrolla en los centros públicos de enseñanza, según ha señalado la Junta en una nota de prensa.

Durante su visita al IES Elena García Armada, Aparicio ha reconocido públicamente el trabajo del equipo directivo, encabezado por su directora, Rosario Coca, así como la labor del conjunto del profesorado.

Durante el encuentro se ha destacado especialmente la participación del centro en el programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo, un reconocimiento que pone en valor su compromiso con la educación en valores democráticos, la ciudadanía europea y la implicación activa del alumnado en la vida cívica.

Posteriormente, el delegado territorial ha visitado el CEIP La Marquesa, donde ha trasladado su enhorabuena a la directora del centro, Rocío León, y a todo el equipo docente, resaltando los reconocimientos obtenidos en el ámbito del fomento de la lectura y las buenas prácticas educativas, así como su firme compromiso con una educación inclusiva y de calidad.

Por otro lado, en una visita al CEIP Manuel de Falla ha felicitado a su directora, Macarena Romero, y a la comunidad educativa por su labor en proyectos de innovación y dinamización de la biblioteca escolar, destacando la implicación del profesorado y de las familias en el éxito educativo del alumnado.

Aparicio ha subrayado que "es fundamental mostrar y abrir a la sociedad lo que se hace en los centros educativos, dando visibilidad al enorme y meritorio trabajo de los profesionales de la educación, cuyo compromiso, vocación y esfuerzo diario sostienen la calidad del sistema educativo público".

El delegado tiene previsto seguir visitando los centros educativos de la provincia con la finalidad de acompañar, atender, escuchar y felicitar a las comunidades educativas, mostrando su firme compromiso con una educación pública de calidad.