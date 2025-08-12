Junta prevé "normalizar" los desalojos de Tarifa esta noche y no descarta "relación" con el sospechoso de Los Caños

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, tras la reunión del Comité de Operaciones del Plan de Emergencia contra Incendios. - FRANCISCO J.OLMO / EUROPA PRESS

TARIFA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado que se prevé recuperar la "normalidad" durante la noche con el regreso escalonado de las personas desalojadas por el incendio declarado en el paraje Sierra de la Plata, en Tarifa (Cádiz). Además, ha señalado que "hay que investigar la posible relación" entre el presunto autor de un conato de incendio en Los Caños de Meca y el fuego registrado en Tarifa.

Así lo ha explicado el consejero tras la reunión del Comité de Operaciones del Plan de Emergencia contra Incendios, donde ha señalado que, si la evolución del incendio se mantiene "estable durante las próximas horas, se procederá al realojo escalonado de las personas que aún permanecen desalojadas, garantizando en todo momento su seguridad, tal y como se ha hecho durante la tarde". Sanz ha estimado que, en torno a las diez de la noche, "habremos recuperado la normalidad en cuanto a la vuelta de todas las personas". Asimismo, ha anunciado que se eliminarán los controles de acceso en las rotondas situadas en zonas como Mamma Mía y el Hotel Meliá.

Esta decisión "va acompañada de un dispositivo de vigilancia que se mantendrá en toda la zona, con la participación de bomberos, personal del Plan Infoca, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil, que también estarán presentes en los límites del perímetro", ha explicado Sanz. Asimismo, ha adelantado que, si las temperaturas continúan descendiendo y no se registran incidentes durante las próximas horas, se "evaluará la situación a última hora de la noche para tomar una decisión". No obstante, el Comité de Operaciones ha optado por "no declarar aún la fase de estabilización". "Por tanto, el incendio sigue activo y mantenemos la situación operativa en su nivel actual", ha recalcado.

En este contexto, el consejero ha explicado que las altas temperaturas y los vientos locales "han vuelto a complicar" la evolución del incendio declarado el pasado lunes en el paraje afectado. En este sentido, ha indicado que "las principales dificultades se han concentrado en el flanco derecho, donde las reactivaciones han generado cierta alarma al reavivarse dos zonas con abundante humo y presencia de llamas".

"TODO PARECE INDICAR QUE EL INCENDIO PODRÍA HABER SIDO INTENCIONADO"

El responsable de la Presidencia ha indicado que "todo parece indicar que el incendio podría haber sido intencionado", aunque ha matizado que "no existen pruebas concluyentes y, lógicamente, hay que dejar actuar a la investigación". En relación con el incendio declarado este martes por la mañana en Los Caños de Meca (Barbate), ha informado de que se ha identificado a una persona como posible responsable, actualmente atendida en un hospital por heridas en las manos.

Sanz ha señalado que se investigará la "posible relación" de este individuo con el incendio de Tarifa, aunque ha señalado que "debemos ser prudentes, aunque es cierto que esta persona se encontraba en la zona del incendio y se han hallado garrafas relacionadas con el suceso". No obstante, ha insistido en que "esto puede estar o no relacionado con el incendio de Tarifa, por lo que sería muy precipitado sacar conclusiones. Es la investigación la que debe confirmar o descartar la sospecha".

En este sentido, ha agradecido la colaboración de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, destacando que "están extremando al máximo la vigilancia" y ha valorado "la evidente transparencia en toda la gestión del incendio". Asimismo, ha apelado a la colaboración ciudadana, instando a que "si alguien observa algo sospechoso o detecta comportamientos extraños, como una persona huyendo de la zona o la presencia de llamas, debe llamar de inmediato al 112 para activar los protocolos de emergencia".

"El que hace el mal lo puede pretender volver a hacer en cualquier momento", ha advertido Sanz, lamentando que "la zona ya está lo suficientemente afectada como para tener que soportar a personas desaprensivas que actúan con mala fe". Además, ha subrayado que "no se trata solo de un daño natural irreparable, sino de un riesgo para muchas vidas humanas".

"LA ZONA PERMANECE MUY CALIENTE"

En relación con la situación actual, el consejero Sanz ha advertido que "la zona permanece muy caliente debido a la intensa actividad del fuego, las altas temperaturas y la acumulación de calor en el terreno", lo que podría favorecer nuevas reactivaciones impulsadas por el viento y el calor. Por este motivo, durante la mañana de este martes se ha decidido mantener el nivel 1 de emergencia operativa del Plan Infoca, ya que "preveíamos una tarde complicada". Sanz ha señalado que, precisamente al mediodía --cuando se reactivaron varios focos en el flanco derecho-- se activó el aviso rojo por riesgo extremo de calor en la provincia de Cádiz, una situación que "ha se ha notado en la evolución del incendio".

A lo largo del día, se han movilizado hasta 14 medios aéreos en el flanco derecho durante la mañana, y otros diez han operado en la zona durante la tarde. Sin embargo, las labores se han centrado especialmente en asegurar el flanco izquierdo, que limita con el complejo hotelero y urbanístico, donde permanece desplegado "un retén de bomberos" del Consorcio Provincial de Cádiz y de Barbate.

El consejero ha destacado que "lo más importante es que se está reaccionando con rapidez", y ha subrayado que, en las dos reactivaciones registradas en el flanco derecho, que han terminado por unirse, los equipos continúan trabajando, conectando líneas de manguera para cerrar el perímetro. "Si todo va bien, los dos equipos terminarán dándose la mano", ha señalado. En este sentido, Sanz ha pedido "no caer en la desazón, cuando se dan pasos para atrás, porque lo que hay que hay que hacer es coger de nuevo energía para dar pasos hacia adelante".

De este modo, ha insistido en que la situación actual obliga a actuar con "cautela y prevención", y ha asegurado que el objetivo principal es "consolidar toda la zona y asegurar completamente el perímetro para evitar sorpresas durante las próximas horas". Además, ha explicado que ya se ha definido una estrategia operativa para esta noche, una vez finalicen las intervenciones aéreas.

Por último, el consejero ha hecho hincapié en "la máxima coordinación" con la que han actuado "todos los efectivos entre todas las administraciones", al tiempo que ha reconocido el "trabajo excepcional" que han realizado todos los profesionales.