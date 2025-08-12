PSOE-A pide que Antonio Sanz y Catalina García comparezcan en el Parlamento para explicar los incendios de Tarifa

Archivo - El secretario general del PSOE de Cádiz y diputado en el Congreso, Juan Carlos Ruiz Boix, en una imagen de archivo. - PSOE DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha anunciado este martes que el Grupo Socialista ha registrado nuevas solicitudes de comparecencia de consejeros en una convocatoria de urgencia de la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía, relacionadas con el segundo incendio que afecta a Tarifa (Cádiz).

Los socialistas andaluces han explicado en una nota que pretende que los consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, y la titular de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, acudan a la Cámara autonómica para que ofrezcan información detallada y explicaciones de las medidas adoptadas ante los incendios en Tarifa y sus consecuencias sobre el entorno natural y las poblaciones de la zona.

Cuando se produzca la estabilización total del fuego, ha remarcado que es imprescindible analizar las causas del nuevo incendio en la zona de Tarifa y "dirimir responsabilidades en el Parlamento de Andalucía".

Se suman así a la que demandó este lunes de la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, con motivo del incendio de la Mezquita de Córdoba.

Ruiz Boix ha expresado en nombre de los socialistas andaluces "el total apoyo y confianza" en el operativo que combate el segundo incendio registrado en Tarifa, que ha ido en paralelo a la petición de comparecencia de dos consejeros.

El secretario general del PSOE de Cádiz ha remarcado la solidaridad del PSOE-A con Tarifa y con las más de 2.000 personas desplazadas de sus residencias y hoteles, a quienes las autoridades permitan ya algunos regresos puntuales en zonas seguras.

Ha pedido en nombre del PSOE-A "cautela, prudencia" y atención al personal del Infoca que trabaja en la extinción del fuego y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Local, Protección Civil y demás personal público en los puntos de información habilitados al efecto.

El representante socialista ha apelado a la "responsabilidad de todos" para abordar con agilidad "labores preventivas" que puedan evitar nuevos incendios, una vez que esté plenamente controlado el fuego activo.

"Desde aquí mostrar nuestra petición de que se hagan las labores de prevención necesarias para que no salten más incendios en Tarifa, en Cádiz y en Andalucía", ha insistido Ruiz Boix, tras resaltar la preocupación socialista por el elevado riesgo que supone la ola de calor que azota a todo el país y que mantiene activos graves fuegos también en otros puntos de España.

Este segundo siniestro que afecta a Tarifa comenzó a las 14,20 horas de este lunes en el paraje Sierra de la Plata. Más de 2.000 personas que estaban en la playa y en hoteles y en urbanizaciones como Atlanterra y Montaña de Los Alemanes tuvieron que ser evacuados de manera preventiva.

El segundo incendio de Tarifa es casi consecutivo al anterior, por cuanto a las 21,25 horas del sábado el Plan Infoca dio por extinguido un fuego que se declaró el martes en el paraje La Peña de Tarifa. Ese primer incendio obligó a desalojar a 1.500 personas y a evacuar 5.000 vehículos.