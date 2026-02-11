La Junta recuerda que los equipamientos de uso público de la provincia permanecen cerrados después del temporal

Sendero de la calzada romana en Ubrique. - EUROPA PRESS

CÁDIZ 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través de la delegación territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, ha informado que los equipamientos de uso público de la provincia, permanecerán cerrados hasta que puedan evaluarse los daños causados por el paso de las últimas borrascas.

Así lo ha recordado en una nota el delegado territorial en Cádiz, Óscar Curtido, que ha insistido en la necesidad de no acceder a los equipamientos de los parques naturales hasta que no se evalúen adecuadamente los riesgos para la seguridad de los usuarios, especialmente a los senderos y áreas recreativas.

"Aunque son comprensibles las ganas de salir a disfrutar de la naturaleza después de tantas lluvias, la excepcional situación que estamos viviendo hace imprescindible extremar la precaución", ha manifestado Curtido, que ha añadido que "la prioridad que está suponiendo la atención a las emergencias y las dificultades para acceder a muchos espacios ha hecho que aún no se hayan podido inspeccionar una gran parte de los equipamientos".

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en la provincia de Cádiz ha indicado que muchos senderos se encuentran junto a ríos y arroyos y aún están completamente inundados, mientras que otros, como el sendero de la Punta del Boquerón o las pasarelas de Eurovelo, están sepultados por la arena y aún se desconocen los daños que pueden haber sufrido.

Además, Curtido ha insistido en que todavía puede haber desprendimientos de rocas, caídas de árboles "y se debe asegurar que los equipamientos se ponen en funcionamiento con las máximas garantías para los ciudadanos".

Por ello, ha pedido paciencia a la ciudadanía, ya que hay que realizar una valoración de los desperfectos y poner en marcha las labores de reparación, unas tareas "que van a requerir de recursos extraordinarios y de la cooperación de las administraciones".

Finalmente, el delegado territorial ha recomendado a la ciudadanía informarse del estado de cada equipamiento en la Ventana del Visitante, en la página web de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, así como en las redes sociales oficiales de cada parque natural.