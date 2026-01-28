Junta señala que los desalojos en San Roque son preventivos y pide hacerlo a las familias que faltan

Mercedes Colombo en la reunión de coordinación de Emergencias en el puesto de mando avanzado en San Roque. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SAN ROQUE (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

La delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, tras la última reunión de coordinación de Emergencias en el puesto de mando avanzado en San Roque, ha señalado que los desalojos de unas 250 personas producidos en el municipio en la zona de Guadarranque y las calles Ríos y Molino de La Estación, son preventivos para que no exista ningún problema para la población. No obstante, ante la previsión de "mucha lluvia hasta las tres de la tarde", ha pedido a aquellas familias que hasta ahora no se habían desalojado que atiendan a las indicaciones y que "por favor desalojen sus casas".

En declaraciones a los periodistas, Colombo ha incidido en que "no se está desalojando por un antojo, sino porque los técnicos dicen que es necesario desalojar", por lo que ha pedido colaboración ciudadana.

En este sentido, ha explicado que las previsiones que se tienen de los técnicos es que puede producirse desbordamiento del río y puede llegar a las casas. "No es una ciencia exacta y no podemos saberlo, pero es importante que la gente desaloje" por prevención, ha añadido.

En cuanto a la situación de los ríos, el director general de Infraestructuras del Agua de la Junta, Álvaro Real, ha señalado que el Hozgarganta, Guadiaro y Álamo se está haciendo "un especial seguimiento porque son los cauces que normalmente pues tienden a subir de nivel más en estos eventos de precipitaciones tan abundantes".

En este sentido, ha indicado que el río Guadiaro, a la altura del trasvase, en el entorno de Ubrique, se encuentra en un nivel rojo, bastante elevado, por lo que se ha dado aviso al 112 para que se vaya vigilando, aunque en esa zona no hay una afección a la población. Sí cerca, donde se encuentra también el arroyo Garganta Barrida, que podría provocar alguna afección al municipio de Urique.

Real ha señalado que se ha pedido al 112 que haga un seguimiento "aguas abajo", donde está San Pablo de Buceite y "en las próximas horas llegará esta venida", además de ir vigilando toda la zona de la desembocadura del río Guadiaro durante todo el día para comunicar cuando sea necesario algún tipo de actuación.