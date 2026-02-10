Landaluce exige responsabilidades por un "nuevo colapso" ferroviario que afecta a las conexiones con Algeciras (Cádiz)

Archivo - Línea Bobadilla-Algeciras . - ADIF - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha denunciado un "nuevo colapso" del tráfico ferroviario en la línea Córdoba-Bobadilla-Algeciras tras la suspensión de la circulación en los tramos Valchillón-Torres Cabrera y Algeciras-Bobadilla por desprendimientos de tierra en los municipios de Gaucín y Cortés de la Frontera, exigiendo por ello responsabilidades a las administraciones competentes por unos cortes que afectan a las conexiones con su municipio.

En una nota, el alcalde y senador por Cádiz ha lamentado que estos hechos "suponen un nuevo golpe a una infraestructura clave para la movilidad de residentes, viajeros y mercancías que une nuestro territorio con el resto de España".

En su opinión es "otro episodio más de una larga serie de fallos, cortes y deficiencias que vienen arrastrando las conexiones ferroviarias de Algeciras", que "en diversas ocasiones" han quedado suspendidas por desprendimientos, inundaciones u otros problemas técnicos que han dejado sin trenes a su ciudad y la comarca del Campo de Gibraltar.

A este respecto, ha enumerado que "en enero de este mismo año" la línea fue interrumpida por los efectos de la borrasca Francis, obligando a Renfe a sustituir servicios ferroviarios por transporte por carretera "durante días" y afectando a pasajeros y a la logística portuaria.

En esta ocasión, ha continuado, "testigos refieren desprendimientos entre Gaucín y Cortes de la Frontera, al igual que en las cercanías de Jimera de Líbar y rotura y caída sobre las vías de las mallas de contención de acero", todo ello, "en ausencia del vehículo de exploración de Adif", una situación que para Landaluce "no es aceptable ni puntual".

El alcalde de Algeciras ha manifestado que "la continua" repetición de incidencias demuestra que la red ferroviaria que da servicio al Campo de Gibraltar carece de la planificación, mantenimiento preventivo e inversiones necesarias para garantizar un servicio fiable y digno".

Como ha reconocido, la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla, además de ser "un elemento vital" para el transporte de viajeros de media y larga distancia, es "la columna vertebral logística" del Puerto de la Bahía de Algeciras, "uno de los principales nodos portuarios de Europa", por lo que su interrupción "afecta directamente a la competitividad de nuestras empresas, a la vida diaria de miles de personas y al desarrollo socioeconómico de toda la comarca".

Por todo ello, el alcalde de Algeciras y senador por Cádiz ha anunciado que presentará preguntas formales en el Senado dirigidas al Gobierno y al Ministerio de Transportes exigiendo "explicaciones claras" sobre "por qué se sigue permitiendo que una infraestructura tan estratégica sufra cortes sistemáticos y graves, qué medidas concretas se van a adoptar para garantizar que estos incidentes no se repitan, y qué calendario de inversiones y actuaciones de modernización y refuerzo de infraestructuras va a ejecutarse con plazos realistas y con partida presupuestaria garantizada".

El alcalde ha insistido en que Algeciras y el Campo de Gibraltar "no pueden seguir siendo la zona olvidada de la red ferroviaria española", exigiendo "un compromiso firme y real para poner fin a los continuos cortes y la improvisación que sufren nuestros vecinos, trabajadores y comerciantes".