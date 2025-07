Landaluce (PP) dice que el supuesto acoso sexual es "una campaña del PSOE con muchos insultos pero ninguna denuncia"

ALGECIRAS (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce (PP), ha afirmado sobre el supuesto caso de acoso sexual que "es una campaña del PSOE muy bien orquestada". "Son buenos, aquí estuvo Leire y se reunió con los responsables del PSOE", pero "el que es acosado y perseguido soy yo", ha añadido, además de afirmar que el PSOE "lleva desde el 9 de enero diciendo que iban a presentar una denuncia y estamos en julio y no hay ninguna denuncia presentada, muchos insultos y muchas barbaridades, eso sí".

En este sentido, en rueda de prensa, el alcalde ha afirmado que "la realidad es que el que sí ha iniciado el tema judicial, con los burofaxes correspondientes", ha sido él. Así, ha explicado que "uno de ellos es al periódico Público, que fue el que sacó la primera noticia y a la media hora se hizo eco el PSOE de Algeciras, a la hora estaba el PSOE de Andalucía y a la hora estaba el PSOE a nivel nacional". "Qué casualidad, rapidez y agilidad", ha ironizado Landaluce, que ha señalado que "Público presentó la rectificación pedida vía burofax".

Así, ha incidido en que "está en marcha lo que es el paso previo a todo el recorrido judicial, ya se han lanzado los burofaxes y seguiremos por esa vía", así como que "no se ha presentado ninguna denuncia contra mí, no estoy en ningún tipo de juzgado y lo que sí es verdad que es una campaña del PSOE muy bien orquestada" porque "les importa un pito la persona, la familia y todo, quieren destruir a la alcalde de Algeciras y como no lo pueden hacer a base de trabajar ni a base de presentar proyectos, pues lo que se les ocurre es transgredir, traspasar todos los límites y destruir a la persona".

"Quieren tapar con una gotita de agua, quieren inundar el desierto y tratar de tapar la corrupción en la que vive toda la cúpula del PSOE y de ahí para abajo, porque ha estado aquí Cerdán en Algeciras, Ábalos y Aldama en San Roque y cualquier día de estos tenemos sorpresas", ha manifestado Landaluce, que ha añadido que "a este PSOE que está disparatado, intentando destruir a jueces, a guardias civiles, a fiscales, le pido que dimita de una vez que convoque elecciones Pedro Sánchez, y a los que le están cubriendo los dirigentes socialistas de Algeciras, de la provincia, de Andalucía y de España son responsables", ha manifestado.

Landaluce ha afirmado que "le pediría al PSOE respeto hacia mi persona, para la familia, para los vecinos de Algeciras, que nos dejase trabajar, incluso que apoyase en el trabajo para Algeciras, pero si no trabajaron cuando tuvieron la oportunidad hace 14 años, si Rocío Arrabal, que no iba por las delegaciones y no se le conocía que era la delegada de áreas importantes, qué vamos a esperar".