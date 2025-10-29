En libertad con cargos la trabajadora acusada de maltrato a menores en guardería de Jerez (Cádiz)

Archivo - Un agente de la Policía Nacional en imagen de archivo- EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

La trabajadora de la guardería privada de Jerez de la Frontera (Cádiz), que está acusada de maltratar a cinco menores, ha quedado en libertad provisional con cargos tras pasar a disposición judicial este pasado martes, según han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

La mujer fue detenida ayer martes por la Policía Nacional y pasó ese mismo día a disposición judicial para declarar, decretándose su libertad provisional con cargos. En principio, y a la espera de lo que se determine durante la fase de instrucción de la causa, se investiga un delito contra la integridad moral.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Jerez, en funciones de guardia, ha acordado como medida cautelar la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros del centro educativo y de los cinco menores que inicialmente han sido identificados como posibles víctimas de estos hechos. Durante su comparecencia en sede judicial, la mujer detenida se acogió a su derecho constitucional a no declarar.

Además, el juzgado ha puesto los hechos en conocimiento de la Delegación de Educación por las posibles medidas administrativas que se pudieran adoptar.

Tal y como han contado fuentes policiales, la educadora llevaba 20 años trabajando en esta guardería y fue la propia directora del centro la que interpuso la denuncia tras tener indicios de actos de maltrato a varios menores de la guardería.

Tras observar situaciones "extrañas" con menores llorando y actitudes sospechosas, desde la dirección se aplicaron medidas para recabar posibles pruebas, con la colocación de cámaras ocultas. Estas fueron las que habrían grabado a la trabajadora maltratando a estos niños y niñas. Ante esto, el centro de educación infantil decidió despedir a la mujer.

La Policía Nacional de Cádiz, a través de su Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), ha sido la encargada de recoger la denuncia e iniciar la investigación.

La Junta de Andalucía ya explicó ayer que la guardería es un centro adherido a la administración andaluza para cuestiones relativas a bonificaciones a padres, y que no se tiene competencia en materia de contratación de personal ni del propio funcionamiento del centro.