La Policía investiga un posible caso de maltrato a menores en una guardería de Jerez (Cádiz)

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz, a través de su Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), está investigando la denuncia de un posible caso de maltrato a menores en una guardería de Jerez de la Frontera, un centro adherido a la Junta para cuestiones relativas a bonificaciones a padres, como han señalado desde la administración andaluza a Europa Press.

La investigación se mantiene abierta para esclarecer los hechos denunciados, como han confirmado fuentes policiales a Europa Press, donde una trabajadora del centro ya ha sido despedida al ser presuntamente responsable, como ha adelantado Diario de Jerez.

Al parecer, ante posibles indicios de que los menores estaban siendo víctimas de maltrato, el centro puso una cámara en la clase, que habría sacado a la luz grabaciones donde esta persona cometía los supuestos maltratos a cuatro menores de esta guardería privada.

La Junta ha confirmado que ha sido el propio centro el que ha actuado cuando ha visto "alguna señal de alarma", tomando las medidas oportunas al tener la competencia en materia de contratación de personal y funcionamiento del centro, y que en la Delegación Territorial de Educación no se ha recibido denuncia alguna a este respecto.