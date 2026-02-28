En libertad el detenido por la muerte de una mujer en El Puerto tras revelar la autopsia que murió por sobredosis

Archivo - Imagen de archivo de unas esposas. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

CÁDIZ 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El hombre detenido como presunto autor de la muerte de su mujer en El Puerto de Santa María (Cádiz), un suceso ocurrido la tarde del viernes 27 de febrero, ha sido puesto en libertad tras revelar los resultados de la autopsia que la mujer falleció por sobredosis de sustancias, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

Los hechos tuvieron lugar en la calle Sucre, en la zona de Los Romanos. El servicio unificado de Emergencias 112 recibió un aviso sobre las 13,30 horas informando del fallecimiento de una mujer, a quien los servicios sanitarios desplazados no pudieron salvar.

Tras el incidente, la Policía detuvo al hombre y lo puso a disposición judicial. Por su parte, la Delegación contra la Violencia de Género comenzó a recabar información sobre el caso, inicialmente considerado como posible violencia de género en la provincia de Cádiz.

Finalmente, la Autoridad Judicial ha decidido liberar al detenido, ya que los informes de la autopsia han confirmado que la causa de la muerte de la fallecida fue una ingesta masiva de sustancias de estupefacientes.