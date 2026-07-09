La Línea (Cádiz) aborda con el Gobierno de Gibraltar la eliminación de la Verja, que visitará Pedro Sánchez el día 13

Imágenes de la frontera entre España y Gibraltar con trabajos para su eliminación el pasado mes de junio. - Francisco J. Olmo - Europa Press

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

El alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, ha confirmado que mantiene contactos con el Gobierno de Gibraltar con motivo de la formalización de la eliminación de la Verja el próximo 15 de julio. Asimismo, ha señalado que el Gobierno gibraltareño ha organizado un evento para el día 14, así como que el día antes, 13 de julio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita la ciudad.

En una nota, ha explicado que el objetivo de las reuniones con el Gobierno de Gibraltar, que continuarán en el mes de agosto, es abordar "asuntos del día a día" al margen de asuntos de gran política, en cuestiones como por ejemplo los accesos.

Con respecto a la visita del presidente del Gobierno ha señalado su interés en tratar cuestiones relacionadas con el futuro de los suelos que no sean de titularidad municipal o el interés del Ayuntamiento por la adquisición de terrenos en la zona.

Juan Franco ha señalado que el 15 de julio será un "día histórico" y que representa "una realidad que nadie ha conocido hasta el momento". "Una noticia excelente, aunque tendremos que estar vigilantes a la vista de las posibles consecuencias que puedan existir, tanto positivas como negativas".