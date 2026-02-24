La Línea (Cádiz) cederá 1.800 metros para la construcción de un viario de enlace con el aeropuerto de Gibraltar

Archivo - Detalle del aeropuerto de Gibraltar, a 9 de septiembre de 2024. ARCHIVO. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

El alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, ha confirmado este martes la cesión de 1.800 metros cuadrados de terreno al Gobierno de España para la edificación de un viario que conectará la aduana española con el aeropuerto de Gibraltar.

Todo ello en el marco del acuerdo bilateral sobre la futura gestión de la zona aeroportuaria que contempla el tratado de Gibraltar tras el Brexit, como ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Franco ha valorado esta iniciativa como "muy importante" en lo que representa la reordenación de este entorno, además de consolidar la zona y dar viabilidad a proyectos en los que desde el gobierno local se viene trabajando "desde hace tiempo", como el Centro Tecnológico en terrenos del recinto ferial.

A nivel de infraestructuras, el alcalde ha entendido que es "muy positivo poder contar con este paso", habida cuenta de los términos de un acuerdo que confía en conocer "en breve", y que contempla el uso conjunto del aeropuerto de Gibraltar, con los beneficios que ello tendría para el municipio linense.

"Esperemos que en breve conozcamos los términos exactos del acuerdo y veamos cómo nos va a repercutir también en el día a día en nuestra ciudad, con la posibilidad de tener un uso también del aeropuerto en relación a nuestro término municipal", ha manifestado al respecto.

Según ha adelantado la Cadena Ser, el secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores le comunicó al alcalde linense esta operación en el transcurso de una reunión celebrada el pasado 11 de febrero, la cual se ha ejecutado a solicitud del Ministerio de Hacienda, por medio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Las obras las acometerá Tragsa, la empresa pública española que se dedica a obras y servicios, e incluye el desplazamiento del viario existente hacia el norte y la construcción de una pequeña estructura sobre el mismo, que estará a cargo de la Agencia Tributaria.