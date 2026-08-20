Un llamativo incendio de monte bajo ya extinguido pone en jaque a una zona residencial de Algeciras (Cádiz)

Incendio en Algeciras visto desde una de las viviendas próximas. - EUROPA PRESS

ALGECIRAS (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

Un incendio de monte bajo declarado en la zona de Sotorebolo, en el municipio gaditano de Algeciras, ha puesto esta pasada noche en jaque a una zona residencial, al iniciarse el fuego a pocos metros de las viviendas. Tras horas de trabajo, ya ha sido extinguido por los bomberos del Plan Infoca y del Consorcio de la Provincia de Cádiz.

Según ha informado el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, este llamativo incendio se ha iniciado en torno a las 21,30 horas del miércoles cerca de la calle Torres de Adalides de la localidad, trabajando estos efectivos en proteger a las viviendas que se encontraban a una distancia de diez metros del fuego.

Para su extinción han trabajado 12 bomberos del Consorcio con cinco vehículos, mientras que el Plan Infoca ha aportado nueve efectivos, una autobomba y un agente de medioambiente.

El incendio ha afectado a unas cinco hectáreas de superficie y ha dejado imágenes llamativas del fuego en la oscuridad de la noche desde las viviendas de la zona.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha agradecido la rápida actuación, coordinación y profesionalidad de todos los efectivos que han intervenido en el dispositivo, destacando el trabajo desarrollado para garantizar en todo momento la seguridad de los vecinos.

Como se ha garantizado desde el Ayuntamiento, a pesar de lo aparatoso del incendio, durante las labores de control y extinción no ha existido riesgo para la población ni para las viviendas próximas al área afectada.

No obstante, mientras se llevaban a cabo los trabajos de control y extinción, se tomó la decisión de cortar al tráfico la carretera de los Yanquis, todo ello como medida preventiva y con el objetivo de evitar cualquier situación de peligro para los ciudadanos y facilitar el trabajo de los servicios de emergencia.