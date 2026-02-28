Loles López expresa su "impotencia" ante el caso de presunta violencia de género en El Puerto de Santa María (Cádiz)

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, durante su intervención en el Pleno del Parlamento de Andalucía. Imagen de archivo. - JOAQUÍN CORCHERO - PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha mostrado su "impotencia" ante el asesinato de una en la localidad gaditana de El Puerto de Santa María (Cádiz) el pasado viernes, cuyo caso se investiga por violencia de género.

En un mensaje publicado en la red social 'X', y consultado por Europa Press, Loles ha mostrado todo su apoyo y cariño a los familiares y amigos de la víctima, que, de confirmarse como un caso de violencia de género, sería la segunda mujer asesinada en la provincia de Cádiz en lo que va de 2026, tras la muerte de una mujer de 58 años en su domicilio de Olvera a manos de su marido el pasado 11 de enero.

Los hechos ocurrieron en la calle Sucre, en la zona de Los Romanos de esta localidad gaditana. El servicio unificado de emergencias 112 recibió un aviso sobre las 13:30 horas de este viernes, y los servicios sanitarios desplazados no pudieron hacer nada por salvar la vida de la mujer. Ante este suceso, la Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor del crimen, mientras se mantienen abiertas todas las hipótesis sobre lo ocurrido.

Asimismo, el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, durante el pleno institucional con motivo del Día de Andalucía, se ha referido a la violencia de género, señalando que "en el pasado año fueron asesinadas en Andalucía 14 mujeres por sus parejas o exparejas", mientras que "en lo poco que ha transcurrido de 2026 ya han sido asesinadas tres mujeres".

Ante esta situación, ha pedido que "seamos inflexibles y contundentes con esta lacra", al tiempo que ha exigido que "no politicemos esta terrible violencia machista", instando a "trabajar unidos para concienciar a la población e intentar evitar que se sigan produciendo estas muertes tan injustas y crueles".

Además, ha señalado que la violencia machista "no es la única que ocupa titulares actualmente", ya que "asistimos a un continuo carrusel de informaciones que aluden a agresiones físicas, psicológicas o verbales a trabajadores sanitarios, a profesores y educadores, a cuerpos y agentes de seguridad, y a muchos otros profesionales de diferentes sectores".