López sobre fallos en pulseras de maltratadores: "Sobraron golpes de pecho, faltaron horas de trabajo, rigor y seriedad"

Archivo - La consejera de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, Loles López, en un momento de la entrevista. ARCHIVO. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

SAN ROQUE (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha afirmado tajante sobre lo que ha ocurrido por los fallos de pulseras de control de maltratadores que "sobraron golpes de pecho, utilización política e ideológica de la mujer" y "faltaron horas de trabajo, rigor y seriedad".

En declaraciones a los medios al ser preguntada por este asunto, durante una visita a San Roque (Cádiz), ha sido contundente y ha expresado que "la igualdad no sólo se grita" sino que "se trabaja y se practica".

La Fiscalía General del Estado (FGE) alertaba este miércoles de absoluciones por fallos en las pulseras telemáticas de maltratadores, algo que se incluía en su Memoria correspondiente al 2024.

A este respecto, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, admitía que se detectaron "algunas incidencias técnicas" cuando se produjo un cambio de contrato. "Había dos empresas y en ese cambio entre una empresa y otra se detectaron varios problemas puntuales que fueron resueltos inmediatamente", explicaba este miércoles en declaraciones a medios en el Congreso de los Diputados.

Desde Andalucía, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, consideraba "muy grave" lo ocurrido con estas pulseras de control de maltratadores, esperando que "se depuren las responsabilidades pertinentes".