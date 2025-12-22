Lotera de Chiclana (Cádiz) reparte un millón con 20 décimos del tercer premio de la Lotería: "Lo estamos asimilando"

Dos niños del Colegio de San Ildefonso, cantan el tercer premio de la Lotería de Navidad, durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

El número 90.693 ha resultado agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 500.000 euros a la serie, donde en la administración número dos de Chiclana de la Frontera (Cádiz) se han vendido dos series, un total de 20 décimos premiados con un millón de euros. "Lo estamos asimilando", ha confesado Inmaculada, lotera de este establecimiento.

Como ha explicado a Europa Press, esta es la primera vez que dan un premio importante de la Lotería de Navidad por lo que están "muy contentos" de haber repartido tanto dinero en su localidad.

Al estar en el centro de Chiclana, creen que la suerte puede haber viajado a otros puntos de España, ya que por su administración pasan "muchos turistas" y el número premiado ha podido venderse en verano. Es por eso que ha indicado que no sabe a quién le ha tocado este tercer premio.

De hecho, aunque ha reconocido que tiene "bastante jaleo" en la puerta de su negocio, debido a la repercusión de este premio, no ha pasado ningún agraciado por allí para celebrar con ellos en una administración familiar que ha ido pasando de manos y que ahora regenta ella.

No obstante, ha valorado de forma positiva lo que supone dar este tercer premio, ya que "la suerte llama a la suerte" y ha esperado que las ventan aumenten algo más de cara al próximo sorteo del Niño, en la mañana del 6 de enero.

Igualmente, la administración situada en la Avenida de la Diputación ha podido repartir 100.000 euros con la venta de dos décimos, mientras que uno, 50.000 euros, se ha vendido en la ubicada en el centro comercial Eroski. Así, el tercer premio ha dejado en Chiclana un total de 1.150.000 euros.

El número 90.693 ha sido cantado a las 11,12 horas en la quinta tabla, cayendo también una serie --diez décimos-- en Jerez de la Frontera, es decir, 500.000 euros, en Zahara de los Atunes, donde en la administración del Paseo del Pradillo ha vendido dos décimos, dejando en la localidad costera gaditana 100.000 euros, y en la administración número 11 de Algeciras, donde se ha tenido la suerte de vender un décimo, repartiendo 50.000 euros.