Maeztu defiende que "mientras los suministros básicos mínimos no estén garantizados" no habrá "llegado" la recuperación

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, sostiene que "mientras el salario mínimo no suba; la tendencia de contratos temporales y por horas no cambie a otra contratos indefinidos; cada familia no tenga una renta mínima de ingresos y los suministros básicos mínimos no estén garantizados", no habrá "llegado" la recuperación económica.

En declaraciones a los periodistas en Cádiz tras asistir a la presentación del 'Análisis de la realidad de provincia de Cádiz y en la Ciudad de Ceuta: Acompañando en la Acción' de Cáritas, Maeztu ha resaltado que "los índices de pobreza severa no varían".

Señala que "el rostro de la pobreza" es el de "una mujer con hijos", y ha lamentado que ya haya "trabajadores pobres", pues la "precariedad absoluta" de algunos casos hace que los salarios no saquen "de la pobreza" a los empleados.

"La crisis ha desencadenado un aumento de la desigualdad", ha asegurado, incidiendo en que se ha experimentado un aumento de "capas medias que han bajado a un nivel cercano a la pobreza", algo que "está cambiando el mapa de la sociedad".

El Defensor del Pueblo Andaluz se ha alegrado de que "haya recuperación económica" y el PIB español vaya a crecer un 2,4 por ciento, "pero eso se tiene que traducir en un cambio en las relaciones laborales para que el mundo laboral no vuelva a ser una selva".

En este sentido, ha llamado a la modificación del "tipo de contratación" y de las "cantidades" que perciben los empleados por desarrollar su trabajo.

Por último, ha manifestado que "la responsabilidad" de que mejore la situación es "de los poderes públicos, que tienen que realizar los ajustes económicos necesarios" pero también "apostar por consolidar y no perder el estado del bienestar".