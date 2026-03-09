Maíllo (IU) anuncia un plan integral para el desarrollo del Campo de Gibraltar tras el acuerdo sobre el Peñón

El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, en una visita a La Línea de la Concepción (Cádiz) - IZQUIERDA UNIDA

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha anunciado un plan integral para el Campo de Gibraltar que ofrezca "certidumbre" a esta comarca gaditana y sirva para dar "un acelerón" al desarrollo integral de la misma, a la vez que ha celebrado que "por fin" haya un acuerdo sobre el Peñón que da "certidumbre y seguridad" a los trabajadores transfronterizos después de transitar por un escenario que ha estado "diez años con dudas" de "no saber qué es lo que iba a pasar" con esta colonia británica tras el Brexit.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los periodistas antes de mantener en La Línea de la Concepción (Cádiz) diversas reuniones con la Asociación Socio Cultural de Trabajadores/as Españoles/as en Gibraltar (Ascteg), la Federación Local de Asociaciones de Vecinos (Flavi) y la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar.

Maíllo ha asegurado que "todo acuerdo es mejor que un no acuerdo", aunque resaltando la necesidad de "pedagogía y aclaración" de determinados aspectos que, en su opinión, "aún están sin cerrar", a la vez que ha anunciado este plan integral si llega a la Presidencia de la Junta, con la que ofrezca "certidumbre" para los trabajadores que cruzan la Verja y que dé "un acelerón" al desarrollo integral de la comarca.

En ese sentido, ha argumentado que se ha utilizado la paralización de este acuerdo sobre el Peñón "como excusa para no abordar unas inversiones territoriales de carácter integral" en la comarca, por lo que ha entendido que ahora "es el momento de hablar de lo que hay que hablar en el Campo de Gibraltar", como es "el empleo digno, la vivienda asequible y el transporte y las comunicaciones fluidas", tres elementos que "deben vertebrar una comarca" y sobre las que se tienen que tomar "medidas urgentes".

"Si yo soy presidente del Gobierno de la Junta de Andalucía o gobernamos en Andalucía vamos a plantear un plan integral para el Campo de Gibraltar, participado y donde establecemos la prioridad en viviendas, empleo y transporte y sobre todo en una definición prioritaria que se hace en los primeros días de gobierno, de declaración de zona de difícil cobertura", ha afirmado el candidato de Por Andalucía a las próximas elecciones andaluzas.

Sobre esto último, Maíllo ha explicado que el gobierno andaluz "tiene competencias" para esta declaración, que permitiría cubrir plazas en el ámbito de la justicia, de la administración pública, de la educación o de la sanidad, entre otras.

Al respecto de su reunión con la Cámara de Comercio, ha indicado que escucharán la petición de esta entidad de que se determine una "zona de economía especial" para la comarca campogibraltareña, algo que ya se ha hecho en otras zonas como el sur de Italia y que en la provincia de Cádiz se complementaría a ese plan integral anunciado por el candidato.

"Tenemos en el Campo de Gibraltar una zona trifronteriza, que hacen que haya una fiscalidad y condiciones de implantación de empresas diferentes en Marruecos, en Ceuta, en Gibraltar y por tanto diferentes" en la comarca gaditana, tal y como ha señalado Maíllo, advirtiendo que esto "no puede ser una competición de dumpling fiscal" donde la comarca se convierta en "paraíso fiscal" sino que se transforme en "un ámbito de desarrollo" que permita "combatir el gran problema que tenemos de desigualdad" en materia económica.

Maíllo ha abogado por transmitir a la población campogibraltareña que esta comarca "no solo tiene solución, sino que se abre un campo extraordinario de desarrollo si todos estamos a la altura del momento histórico y de las oportunidades que se abren con este acuerdo", el cual ha vuelto a valorar de forma positiva.

Por último, ha pedido al Gobierno de España que garantice y negocie con el gobierno del Reino Unido que la base naval en Gibraltar "no se va a utilizar para una guerra ilegal como la que está haciendo Estados Unidos e Israel contra Irán".