Malú descubre un mural dedicado en el Rinconcillo en Algeciras: "Me quedo para siempre en la mejor playa del mundo"

La cantante Malú descubre un mural en homenaje a ella en la playa del Rinconcillo junto al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. - AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS

ALGECIRAS (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

La cantante Malú ha descubierto este viernes en la playa de El Rinconcillo de Algeciras (Cádiz) un mural cerámico dedicado en el que se reproduce una de las fotografías más conocidas de la artista, que fue difundida por ella misma en su día. "Me quedo para siempre en la mejor playa del mundo", ha dicho en este acto previo a inaugurar la feria esta noche, en una ciudad vinculada a su infancia y a su familia.

La obra, instalada en el módulo de servicios de la playa, ha sido realizada por los artistas Juan Antonio Flores Chico y Cecilia Alarcón Sánchez, de la empresa Sira Ceramics, ha detallado el Ayuntamiento de Algeciras en una nota.

Se trata de una reproducción compuesta por 160 piezas cerámicas modulares de 20 por 20 centímetros que, una vez ensambladas, conforman una imagen continua de cuatro metros de ancho por 1,6 metros de altura.

Malú, visiblemente emocionada, se ha mostrado muy agradecida por este mural, señalando que este lugar "es mi casa, donde más feliz he sido en mi vida".

"Recibir esto me hace muy feliz y estar esta noche en el pregón y dar ese pistoletazo de salida a la feria. De verdad, gracias por todo, por tanto. Me quedo para siempre en la mejor playa del mundo", ha conseguido articular tras descubrir el mural junto al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce.

El primer edil ha destacado que para la ciudad es "un gran honor poder estar con Malú, pregonera de la Feria Real de este año", haciendo hincapié en que "su playa del Rinconcillo, de la que ella tanto presume, es hoy un poco más suya si cabe".

Landaluce ha comentado que este "precioso mural" no solo es "un homenaje a nuestra embajadora más especial o a la artista", sino que se reconoce a "toda la saga de los Lucía y a lo que esta playa ha supuesto para todos ellos", poniendo en valor el vínculo "histórico y sentimental" que une a la familia con este rincón de la ciudad.

El mural incorpora dos códigos QR. Uno de ellos permite acceder a la fotografía original que inspiró la obra y a información sobre la cantante, mientras que el segundo enlaza con los contenidos del Centro de Interpretación Paco de Lucía, ampliando así la experiencia cultural de quienes visiten el mural.

Esta iniciativa del equipo de gobierno municipal representa "una seña más de identidad para una zona tan querida de nuestra ciudad como es la playa del Rinconcillo", ha afirmado el alcalde, que ha felicitado a los responsables de su ejecución.

El alcalde ha mostrado también su "ilusión" ante uno de los momentos "más esperados" de las fiestas, como es el pregón a cargo de Malú.

Al acto han asistido miembros del equipo de Gobierno municipal, familiares de la artista y numerosos ciudadanos que han querido acompañar a Malú en este reconocimiento permanente que, desde hoy, forma parte del paisaje de una de las playas más emblemáticas de Algeciras.