Mamen Sánchez afirma que con un gobierno socialista las mujeres pueden vivir con libertad y ejercer sus derechos

La presidenta provincial y candidata del PSOE al Congreso por Cádiz, Mamen Sánchez, ha participado este domingo en la manifestación convocada por Marea Violeta Andalucía. - PSOE

CÁDIZ 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cádiz ha participado este domingo en la manifestación convocada por Marea Violeta Andalucía en defensa de los derechos de las mujeres y las políticas públicas de igualdad. Así la presidenta provincial y candidata del PSOE al Congreso por Cádiz, Mamen Sánchez, ha acudido junto a numerosas compañeras socialistas y mujeres de distintos municipios de la provincia de Cádiz, en defensa de la igualdad y los derechos de las mujeres.

Sánchez ha señalado que "estamos aquí para acompañar a quienes llevan muchos años luchando por la igualdad". "Un país avanza, siempre con un gobierno socialista, cuando las mujeres pueden vivir con libertad, ejercer sus derechos y decidir su futuro. Y eso tiene que verse en la vida diaria, en el trabajo, en casa, en cómo se reparten los cuidados y en la respuesta que recibe una mujer cuando necesita ayuda", ha explicado para insistir en que "no podemos permitirnos dar ningún paso atrás".

Durante la movilización, la candidata socialista ha destacado la aportación de las asociaciones de mujeres y del movimiento feminista. "Muchos de los derechos que hoy nos parecen normales llegaron porque hubo mujeres que no se conformaron. Se organizaron, salieron a la calle y reclamaron lo que les correspondía. Han sido motor de los grandes cambios de nuestro país y siguen haciendo un trabajo imprescindible en nuestros pueblos y barrios", asegura.

Para la presidenta del PSOE provincial, "los derechos de las mujeres han costado muchos años de lucha y no podemos darlos por asegurados. Las instituciones tenemos la obligación de protegerlos, garantizar que se cumplan y seguir avanzando en igualdad. Detrás de cada conquista está el esfuerzo de muchas mujeres que merecen respeto y respuestas".

Mamen Sánchez ha vinculado estos avances con la calidad de la democracia y el futuro de las próximas generaciones. "La democracia se hace más fuerte cuando las mujeres ganan derechos y pueden ejercerlos de verdad. Cuando tienen independencia económica, participan en las decisiones y viven con libertad y seguridad".

"Ese es el país que queremos dejar a nuestras hijas: un país donde puedan elegir su camino, donde ser mujer no les cierre ninguna puerta y donde los derechos que tanto costó conseguir sean el punto de partida para seguir avanzando", recalca.

También Sánchez ha reclamado que el reconocimiento al esfuerzo de las mujeres se traduzca en respuestas concretas. "No podemos decirles a las mujeres que son capaces de todo y dejar que sigan cargando con todo. Hacen falta servicios públicos que acompañen, cuidados compartidos y oportunidades para trabajar y desarrollar una vida propia y eso solo lo ofrecen gobiernos de izquierdas".

En relación con la violencia machista, la dirigente socialista ha defendido recursos suficientes para la prevención y la atención a las víctimas. "Una mujer que pide ayuda necesita que la escuchen, que la protejan y que la acompañen. Los servicios que la atienden deben contar con profesionales, medios y continuidad y sobre todo no se puede negar la violencia contra las mujeres como hacen los partidos de derechas".

La candidata socialista ha concluido con un reconocimiento a las distintas generaciones presentes en la marcha. "Aquí hay mujeres que abrieron camino cuando era mucho más difícil y jóvenes que siguen reclamando igualdad. Estar hoy juntas es también una forma de reconocer ese esfuerzo y de recordar la responsabilidad que tenemos las instituciones para que los derechos se puedan ejercer de verdad".