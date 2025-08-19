Manuel Alejandro dará una conferencia sobre el canto al vino durante las Fiestas de la Vendimia de Jerez (Cádiz)

Archivo - El compositor Manuel Alejandro en una imagen de archivo. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El compositor jerezano Manuel Alejandro será el protagonista de la Cátedra del Vino al ofrecer el próximo 3 de septiembre la conferencia titulada 'Canto al Jerez en Vendimia' en la sede del Consejo Regulador de los Vinos de Jerez de la Frontera (Cádiz) en el marco de la celebración de las Fiestas de la Vendimia.

En este encuentro, el "escribir de canciones", como él mismo se denomina, compartirá su particular visión sobre los vinos de su tierra en un recorrido íntimo cargado de recuerdos, emociones y sensibilidad artística, como ha apuntado el Consejo Regulador en una nota.

La presencia de Manuel Alejandro en esta edición de la Cátedra del Vino representa un homenaje a su trayectoria y a su estrecho vínculo con Jerez, una ciudad que, como sus vinos, "forma parte esencial de su vida y su inspiración", se ha señalado.

El Consejo Regulador ha explicado que la Cátedra del Vino ofrece cada año "una mirada única, emotiva y personal sobre el papel que el vino juega en el alma jerezana" a través de personajes de las artes, la ciencia o la gastronomía, recayendo en esta edición en el creador de títulos reconocidos e interpretados por grandes voces como Raphael, Rocío Jurado, Julio Iglesias o Luis Miguel, entre muchos otros.

Manuel Alejandro (Jerez de la Frontera, 1933) es uno de los grandes nombres de la historia de la música en español. Compositor, pianista y letrista, su obra ha definido el panorama de la canción melódica durante más de seis décadas, consolidándose como "un referente absoluto del género", ha reseñado el Consejo Regulador sobre su figura.

Hijo del músico y compositor Germán Álvarez Beigbeder, desde joven mostró una profunda sensibilidad musical, forjada en el ambiente artístico y cultural de su Jerez natal.

Inició su carrera en los años 60 y muy pronto alcanzó notoriedad gracias a su colaboración con Raphael, para quien compuso canciones como 'Yo soy aquél', con la que representó a España en Eurovisión en 1966, 'Digan lo que digan' o 'Como yo te amo'. También ha escrito canciones como 'Qué sabe nadie', 'En carne viva', 'Amor mío', 'Lo mejor de tu vida', 'Cuando tú no estás' o 'Procuro olvidarte'.

Reconocido con numerosos premios y distinciones a lo largo de su carrera, en el año 2020 fue nombrado Hijo Predilecto de Jerez de la Frontera, un título que reconoce su talento y trayectoria internacional, además de "su amor constante por su tierra".