La candidata de Adelante Andalucía por la provincia de Cádiz, María Sánchez, ejerciendo su derecho al voto. A 29 de noviembre de 2026. - ADELANTE ANDALUCÍA

CÁDIZ 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Adelante Andalucía por la provincia de Cádiz, María Sánchez, ha asegurado que su formación política "va a marcar historia", al tiempo de celebrar que Andalucía "va a tener voz propia en el Congreso de los Diputados".

Así lo ha valorado la cabeza de lista de Adelante por Cádiz, que ha ejercido su derecho al voto este domingo, 29 de noviembre, en el Museo de las Cortes, donde ha animado a que "la gente ejerza su derecho, que hoy es el único día que todos los trabajadores cuentan de la misma forma que los jefes y los empresarios".

Asimismo, Sánchez ha agradecido "a toda la militancia de Adelante Andalucía" por la campaña "muy bonita, cargada de ilusión y motivadora" que han efectuado de cara a estos comicios generales. "Ha sido muy motivador ver cómo tenemos miles de apoderados por toda Andalucía y Cádiz".

"Una vez más estamos haciendo lo correcto y es un hito muy importante. Vamos a marcar historia y por fin la clase trabajadora andaluza va a tener voz propia en el Congreso de los Diputados y va a poner en el foco las necesidades de nuestra gente", ha finalizado.