El Mercado del Orbe llenará la Plaza de España de Cádiz de puestos de artesanía, recreación histórica y zonas artísticas

Archivo - Plaza de España de Cádiz - JOAQUIN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de España de Cádiz acogerá desde este jueves 17 de septiembre el Mercado del Orbe, que permanecerá abierto hasta el próximo domingo llenado este espacio de puestos de artesanía, puntos de recreación histórica, zonas artísticas, un rincón infantil y espacios de restauración.

La teniente de alcalde delegada de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, Maite González, ha señalado que el mercado, que cada año acompaña al programa municipal 'Orgullosos de nuestra historia' cambia esta vez de ubicación y se celebrará en la Plaza de España.

Esta nueva ubicación se debe a que en esta plaza estaba ubicado el edificio de la Aduana en la época del Emporio del Orbe en la ciudad gaditana.

Como se ha explicado, el Mercado del Orbe era "el más significativo a nivel mundial", y según los escritos, estaba abierto las 24 horas del día, contando con una actividad y cantidad de productos que no eran conocidos en el resto del mundo. Cádiz se encontraba "en la puerta de la innovación" con todos estos productos que venían de otros continentes, ya que todo entraba y salía desde el puerto.

Durante estos cuatro días se podrán visitar diferentes puestos de artesanía en este Mercado del Orbe, donde también hay habilitadas zonas de restauración.

Como novedad, este año se han habilitado puntos de recreación histórica, como un estudio de un pintor del Emporio del Orbe ambientado en un taller artístico propio de los siglos XV al XVIII, integrado en la tematización general del mercado.

También se recreará un estudio de observación astronómica y cartografía inspirado en los gabinetes científicos y observatorios del Cádiz del Emporio del Orbe, dedicado a la observación del cielo, la navegación astronómica y el estudio del Meridiano de Cádiz, como referente histórico de la cartografía y de la determinación de la longitud geográfica.

Por otro lado, se recreará un espacio escenográfico dedicado a la peste en la Cádiz de esta época, inspirado en las epidemias que afectaron a la ciudad y en las medidas sanitarias adoptadas por las autoridades para su prevención y control.

Además, se hará una recreación de un taller de imprenta de la Edad Moderna, inspirado en los establecimientos tipográficos de los siglos XV al XVIII, como espacio escenográfico destinado a mostrar los procesos tradicionales de composición, impresión y difusión del conocimiento durante dicho periodo histórico.

El mercado incluirá también zonas artísticas donde se podrán conocer los oficios y trabajos de la época que se aborda. Los más pequeños también tendrán un espacio en este mercado en el denominado Rincón infantil, donde se fomentará la cultura artesanal e histórica en el público infantil.

Este rincón se compone de atracciones ecológicas y artesanales, juegos tradicionales de la época durante todo el día, talleres infantiles participativos relacionados con los oficios, aficiones y costumbres del periodo histórico abordado, pequeños espectáculos y actividades lúdico-culturales y recreativas que tendrán relación con la época.

El Mercado contará durante sus días de duración con animación diaria consistente en actuaciones musicales, espectáculos y pasacalles. Asimismo, se harán recreaciones históricas de personajes ilustres de Cádiz del periodo del Emporio del Orbe como fueron Jorge Juan, Antonio de Ulloa, Vicente Tofiño, Celestino Mutis, Alejandro Malaspina, Sebastián Martínez, Pedro Alonso O'Crouley, y, Rosario Cepeda.