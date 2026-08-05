Mestre destaca la autonomía local como "base" de la democracia: "Cádiz representa los valores del Parlamento"

Archivo - La presidenta del Parlamento andaluz, Ana María Mestre. Imagen de archivo. - PP ANDALUZ - Archivo

CÁDIZ 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana María Mestre, ha puesto en valor el papel de la autonomía local como "base del sistema democrático" en su visita a Cádiz, la primera ciudad a la que ha acudido tras ser investida al frente de la cámara andaluza el pasado 23 de julio.

"Cádiz representa perfectamente los valores de la Cámara, los valores de la libertad, del constitucionalismo, del respeto, de la concordia y de la discusión para crecer pero no para denostarnos unos a los otros", ha expresado en una atención a los medios este miércoles.

Mestre ha mantenido un encuentro con la corporación municipal de la ciudad, encabezada por el alcalde, Bruno García, quien le ha trasladado "suerte" en su etapa al frente del Parlamento.

"Que tenga presente siempre a Cádiz como punto de encuentro, de diálogo y de libertad", ha señalado. Tanto García como Mestre han destacado el papel de la ciudad en la primera constitución española redactada y aprobada en 1812.

"Con su constitución de 1812 nos ha impregnado al alcalde, a mí y a todos los compañeros que nos hemos forjado en política en este ayuntamiento, de esos valores que hoy en día me gustaría reclamar a la sociedad", ha espetado.

En esta línea, Mestre ha subrayado la importancia del municipalismo en la gestión. "Son los ciudadanos a los que nos debemos y eso no lo podemos perder de vista a lo largo de los diferentes mandatos o legislaturas", ha reafirmado.

"Trabajaremos incansablemente para en esta cámara alberguemos todos esos problemas y a la vez darle soluciones desde el respeto desde la diferencia de ideas pero no desde el descrédito al que piensa diferente", ha concluido.

Preguntada sobre la situación de los menores procedentes de Ceuta y las competencias del vicepresidente segundo de la Junta, Manuel Gavira, en materia de violencia de género, Mestre se ha remitido al ejecutivo.

"No podemos llevarnos a error pensando que la política en sí va a entrar en ese tipo de gestiones, que son tan minuciosas y que están en manos de auténticos profesionales", ha señalado en referencia a los trabajadores de los departamos sobre violencia de género relacionados directamente con la justicia.