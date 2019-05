Metallica dona parte de la recaudación de su concierto en Barcelona a una ONG gaditana para personas sin hogar

Actualizado 06/05/2019 10:57:55 CET

CÁDIZ, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La banda estadounidense Metallica, que ha ofrecido este domingo en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona un nuevo concierto de su gira mundial WorldWired Tour, como es habitual en cada uno de sus espectáculos, donó un euro por cada entrada vendida a colectivos que trabajan con personas sin hogar. En esta ocasión, uno de esos colectivos ha sido la asociación gaditana Calor en la Noche.

Según ha indicado la asociación en una nota, el entorno del grupo se puso en contacto hace unos días con la presidenta de Calor en la Noche, María de la Palma Mení, para comunicarle que la asociación gaditana sería una de las beneficiadas con esta iniciativa articulada desde su fundación All Within My Hands.

De esta forma, antes del inicio del concierto celebrado en Montjuic ante más de 50.000 personas, fueron los propios componentes de la mítica banda --James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo-- los encargados de entregar el cheque con una aportación de 25.000 euros a las representantes de Calor en la Noche desplazadas hasta Barcelona para la ocasión.

Por su parte, la presidenta del colectivo gaditano ha agradecido a Metallica su generosa donación en nombres de los voluntarios y usuarios del colectivo, que cada día atiende en varias poblaciones de la provincia de Cádiz a cientos de personas sin hogar, tanto en el local de desayunos de que dispone como en las rondas nocturnas en las que reparten caldo, café, ropa, mantas y, sobre todo, calor humano, "el mismo que ha demostrado tener Metallica tanto dentro como fuera de las escenarios".