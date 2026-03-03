Miguel Poveda dona a la Fundación Carlos Edmundo de Ory en Cádiz diversos documentos originales del poeta

El cantaor Miguel Poveda y el alcalde de Cádiz, Bruno García, durante el acto de donación de documentos originales de Carlos Edmundo de Ory a la Fundación que lleva su nombre. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cantaor Miguel Poveda ha entregado este martes 3 de marzo a la Fundación Carlos Edmundo de Ory en Cádiz documentos originales del poeta gaditano que estaban en su posesión durante la investigación que llevó a cabo sobre Federico García Lorca y la Generación del 27.

La donación comprende un conjunto de diez cartas manuscritas y mecanoscritas enviadas por Carlos Edmundo de Ory a la hispanista francesa Marie Laffranque entre 1955 y 1960, junto a manuscritos y mecanoscritos originales de poemas y textos del autor, así como traducciones realizadas por Laffranque, ha detallado el Ayuntamiento de Cádiz en una nota.

La documentación, conservada en una carpetilla original rotulada por el propio Ory, se integrará en el archivo de la Fundación para su custodia, catalogación y puesta a disposición de investigadores.

Además, en el acto que se ha celebrado este martes en el edificio consistorial gaditano, se ha llevado a cabo la firma del acuerdo de hermanamiento con la Casa Cultural de Federico García Lorca en Granada.

El acto ha estado presidido por el alcalde de Cádiz, Bruno García, y ha contado con la participación de la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, Maite González, de Miguel Poveda, en calidad de representante legal de la Casa Cultural Federico, y de Salvador García Fernández, director de la Fundación Carlos Edmundo de Ory.

Bruno García ha intervenido para señalar que "lo que hace rica de verdad a una ciudad es su presente, su pasado y su futuro cultural", ya que eso la convierte en "autentica, diversa y abierta", más allá de cuestiones económicas que pueden hacer que una población sea "rica" como el que tenga "un PIB muy grande" o "muchas avenidas y comercios".

Es por eso que esta donación de documentos del artista gaditano es "un paso más" hacia esa riqueza cultural de Cádiz, fortaleciendo además las figuras de Lorca y Ory con esta unión de Cádiz con Granada a través de dos entidades que "lo que tienen detrás es una voluntad inequívoca de enriquecer la vida cultural allí donde estén".

"Creo que hoy es un buen día porque lo que hacemos es sumar, enriquecer y en este caso generar una mayor capacidad cultural", ha expresado el alcalde, quien ha agradecido a Poveda esta donación.

Por su parte, el cantaor artífice de esta donación se ha mostrado "feliz de contribuir un poquito más a que este mundo que habitamos sea menos hostil" y que estos archivos "vuelvan a su casa, a su ciudad" de una forma "mágica" como lo fue la forma en que estos papeles llegaron a sus manos.

Como ha contado, en su andadura de crear la Casa Cultural de Federico García Lorca en Granada, adquiriendo una parte de la vivienda donde vivió toda su adolescencia y se formó como poeta y músico, halló manuscritos de personalidades destacadas de la época como Jorge Guillén, María Zambrano o Luis Cernuda, además de Ory.

Para Poveda, esa fue la forma en la que Federico le daba a conocer al poeta gaditano, del que ha reconocido que lo "desconocía en profundidad" y que con ello ha podido saber más de su obra.

En su intervención ha quitado importancia a que esta donación sea "un gesto de generosidad" como se le ha dicho desde la Fundación, considerando que "la generosidad es de ellos conmigo" porque "me levanto cada día sabiendo un poco más de un poeta grandioso del que no sabía", y que es "un regalo" para él el haber descubierto a este "gran poeta" al que ha prometido cantarle.

Carlos Edmundo de Ory, hijo del poeta modernista, Eduardo de Ory, nació en 1923 en la capital gaditana. Fue nombrado hijo predilecto de su ciudad por el Pleno en sesión de 4 de febrero de 2003, título que se le entregó en un acto solemne el 18 de febrero de 2005. También pregonó el Carnaval de Cádiz en 1983 y la Feria del Libro de la ciudad de Cádiz de 2007. Fue nombrado Hijo Predilecto de Andalucía en 2006 y falleció a los 87 años de edad en noviembre de 2010 en Francia, donde residía.