Mónica Naranjo pisará por primera vez el 8 de agosto el Tío Pepe Festival de Jerez con su gira 'Greatest Hits Concerts'

Archivo - La artista Mónica Naranjo durante su primer concierto de la gira “Greatest Hits Tour”. A 11 de octubre de 2025 en Sevilla, Andalucía (España). ARCHIVO. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

Mónica Naranjo pisará el 8 de agosto por primera vez el escenario del Tío Pepe Festival 2026 con su gira 'Greatest Hits Concerts', siendo además la última incorporación anunciada por la organización de un festival que se celebra cada verano en las bodegas de González Byass en Jerez de la Frontera (Cádiz).

En una nota, el festival ha indicado que en esta cita la cantante propondrá un recorrido por algunos de los momentos más destacados de sus 30 años de carrera discográfica, donde el público revivirá himnos como 'Desátame', 'Sobreviviré', 'Europa' o 'Pantera en libertad', junto a su último single, 'Por un like', y otras sorpresas.

El proyecto con el que la polifacética artista subirá al escenario en la noche de verano jerezana recorre los grandes hitos de su discografía, con banda, coristas y bailarines, un potente diseño de luces, un vestuario creado específicamente para la gira y un ritmo escénico "vibrante".

Tras el éxito de Greatest Hits Tour en 2025, celebrado por público y crítica, Mónica Naranjo regresa este 2026 con un nuevo bloque de conciertos, ofreciendo en esta ocasión una experiencia más cercana sin renunciar a la esencia, la intensidad y la fuerza que la definen.

Aunque se define a sí misma como una intérprete lírica procedente de una formación clásica, en la discografía de Mónica Naranjo figuran estilos tan diversos como el pop, la ópera, el rock alternativo o el dance electrónico.

Según el festival, "su férrea disciplina vocal y su madurez escénica le ha llevado a convertirse en un icono, llevando muchas de sus apariciones musicales a formar parte de la historia de la televisión en España y México".

Sus duetos, con nombres importantes como Luciano Pavarotti, Mina, Rocío Jurado, Raphael, Gloria Trevi o Enrique Bunbury, o sus diversos tours no han pasado desapercibidos, no sólo para sus fans, sino también para el público general que disfruta cada vez que pisa el escenario.

A lo largo de su carrera artística, se le asignan ventas por encima de los diez millones de discos en todo el mundo, logrando hacerse con importantes reconocimientos como Discos de Oro, Discos de Platino y Discos de Diamante. Destacan además sus tres World Music Awards, lo que la convierte en la cantante española femenina con más premios en esta categoría.

Compositora del 90% de su repertorio, su labor fue galardonada con el Premio Internacional a la Composición y Producción por su disco de ópera-rock 'Lubna', otorgado por Montserrat Caballé, figura fundamental de la historia de la lírica internacional.

Con nombres aún por anunciar, la programación de Tío Pepe Festival reúne a distintos estilos y generaciones musicales a lo largo de los meses de julio y agosto.

Entre los artistas ya confirmados están Raphael (4 de julio), que regresa a Tío Pepe con Raphaelísimo; Elvis Crespo (9 de julio); Deep Purple (10 de julio) ; Pastora Soler (11 de julio); Sergio Dalma (18 de julio); el G-5 y la rumba contemporánea de Kiko Veneno, El Canijo de Jerez, Muchachito, Tomasito y Diego Ratón (19 de julio); Antoñito Molina (25 de julio); la celebración del pop-rock español de los 80 con La Guardia, Javier Ojeda, La Frontera y DJ El Pulpo (31 de julio) bajo el título Noches de Rock&Roll; Beret (1 de agosto) con Lo bello y lo roto; Luz Casal (2 de agosto), de vuelta a los escenarios con Me voy a permitir; el 30 aniversario de M-Clan (4 de agosto) y el homenaje internacional a Queen con 'God Save The Queen' (6 de agosto); Loquillo (7 de agosto).

Las entradas para todos los espectáculos anunciados pueden adquirirse ya en la página web veraneaenlabodega.com.