Montero afirma que Jerez (Cádiz) con Mamen Sánchez "ha conseguido sanear" las cuentas públicas a un ritmo "razonable"

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha asegurado este jueves que el Gobierno municipal de la alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), Mamen Sánchez, "ha conseguido sanear" las cuentas públicas del Ayuntamiento "a un ritmo muy razonable dando a la vez servicios adicionales a los ciudadanos en materia de servicios sociales, pagando a proveedores y empleados".

Así lo ha manifestado Montero durante una intervención tras reunirse en el Consistorio jerezano con Mamen Sánchez para valorar, analizar y ver cómo se están comportando las finanzas en la ciudad y para avanzar en la colaboración con proyectos financiados como los Fondos Next Generation en materia de turismo, industria e infraestructuras, según ha trasladado el Ayuntamiento en un comunicado.

"La alcaldesa representa la manera de gestionar de los socialistas en los que afrontamos las crisis siendo capaces de gestionar sin que ello repercuta en ningún recorte en servicios públicos", ha indicado.

Asimismo, la ministra ha asegurado que esta reunión ha sido "fructífera". "Hemos analizado con detalle las cuentas públicas del Ayuntamiento y valoramos muy positivamente toda la gestión que se viene desarrollando en estos tres años. En cuatro años va a haber un antes y un después en los números que presenta el Consistorio", ha afirmado.

Tras esto, ha contrapuesto este estilo de gestión con el que "protagoniza" el PP. "Forma distinta de gestionar es la que protagonizaron los gobiernos del PP, quienes siempre promueven recetas de protección, frente al Gobierno de España que es de protección a las familias y al tejido productivo", ha criticado.

Como segundo punto tratado en la reunión, respecto a los Next Generation, Montero ha apuntado que el Ayuntamiento se ha presentado a "numerosas convocatorias" de los Fondos Next Generation. "Tenemos aspiración a que haya proyectos relativos al turismo, para seguir haciendo de Jerez una capital turística", ha dicho.

También se ha referido a proyectos de inversión industriales que "permitan aprovechar la ubicación y potencialidad de Jerez en el conjunto de Andalucía", así como "seguir promoviendo" proyectos de "referencia" para el contexto nacional como la ampliación de la pista de aeropuerto de Jerez. "Elementos que contribuyan a hacer de Jerez una ciudad próspera como se viene demostrado en los últimos años", ha resaltado.

Montero, que ha sido recibida por miembros del Gobierno municipal y el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Antonio Pacheco, durante su visita, ha manifestado que "se lleva deberes" para hacer "compatible" el saneamiento de las cuentas públicas y "seguir prestando servicios a los ciudadanos, fortaleciendo la inversión para que muchas industrias decidan instalarse en Jerez por las condiciones que se les ofrecen".

Por su parte, la alcaldesa del municipio ha señalado que en la visita que se ha hablado sobre "mecanismos" para dar a los ayuntamientos "que tenemos dificultades económicas". "Todo los pagos los hemos regulado y para eso se necesitan mecanismos", ha enfatizado Mamen Sánchez.

Asimismo, ha hecho memoria de la gestión económica y la situación municipal del ayuntamiento gobernado por el PP. "Este Gobierno de España, el de Pedro Sánchez, entiende la ayudas de una forma diferente, no como el Gobierno de Mariano Rajoy, que en vez de ayudar a los ayuntamientos lo que hizo fue estrangular al Ayuntamiento de Jerez vendiendo el servicio público del agua, echando a 240 trabajadores municipales o recortando todos los servicios públicos como limpieza y jardinería" ha criticado.

Con respecto a los Next Generation, la alcaldesa ha asegurado que los fondos europeos otorgados por el Gobierno de España a la Junta de Andalucía "no llegan a Jerez". "No es normal que del dinero, de la la financiación que estáis dando a las comunidades, a veces no vemos absolutamente nada. Tampoco es normal que no se vea dónde se emplea ese dinero. Este Ayuntamiento sí dice dónde emplea el dinero de estos fondos", ha concluido.